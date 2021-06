Nicole Cherry a făcut primele declarații despre nuntă. Când va avea loc marele eveniment?

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Unde mai pui faptul că artista o duce extrem de bine și pe plan sentimental. Tânara trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Florin Popa, iar în următoarea perioadă urmează să devină părinți pentru prima dată.

Nicole Cherry, declarații despre nuntă

Îndrăgostiții traversează o perioadă extrem de frumoasă și se bucură din plin de ceea se întâmplă în viața lor la momentul actual. Cu toate că nu s-au căsătorit încă, Nicole Cherry declară că nu vrea să grăbească lucrurile. Ținând cont de regulile impuse de pandemia de coronavirus, frumoasa mămică nu ar putea face o nuntă cu sute de invitați.

Astfel, a decis că cel mai potrivit ar fi să facă nunta abia anul următor, când lucrurile se vor mai relaxa.

”Nu ne-am căsătorit. Este un inel pe care tot de la Florin îl am, mi l-am dorit, e un inel simbolic, atât. Cel oficial nu a venit, dar nu ne grăbim pentru că nu trebuie să oficializăm nimic. E clar că pentru noi este oficial deja.

Am făcut un copil dorit, nu a fost nimic întâmplător, am tot primit întrebarea asta. Nu, nu a fost o întâmplare, noi ne-am dorit să avem un copil. Momentan… noi am așteptat să treacă pandemia pentru că ne-am dorit ca acest eveniment (nunta – n.r.) să se desfășoare într-un mod normal și să ne bucurăm de absolut toți oamenii pe care vrem să-i avem la evenimentele noastre. Probabil anul viitor vom face nunta. Nu vreau să grăbesc lucrurile ”, a declarat Nicole Cherry, potrivit ciao.ro.

Nicole Cherry[Sursa foto: Instagram]

Nici nu vrea să se gândească prea mult la căsătorie, pentru că acum trăiește cu adevărat o perioadă extrem de frumoasă. Însărcinată în aproape patru luni, Nicole susține că nu are pofte și se simte foarte bine.

“Nu am pofte, este totul absolut normal, nu s-a schimbat absolut nimic. Am un copil care nu vrea, se pare, să-mi schimbe radical viața dintr-odată. Mănânc normal, nu mănânc dulciuri, că nu prea pot. Am aceeași alimentație ca până acum. Săptămâna viitoare fac 4 luni de sarcină. În greutate am luat un kilogram jumătate. În decembrie ar trebui să nasc. Săgetător aș vrea să fie, să vină la început de decembrie”, a mai spus frumoasa artistă.