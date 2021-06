Nicole Cherry, despre motivul pentru care a ținut sarcina ascunsă: „Am vrut sa mă asigur că...”

Nicole Cherry este însărcinată în trei luni de zile [Sursa foto: Instagram] 11:31, iun 24, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Nicole Cherry urmează să devină mamă pentru prima dată! Celebra cântăreață în vârstă de 22 de ani va aduce pe lume o fetiță. Vestea cea mare a dat-o în urmă cu câteva săptămâni. Ea a decis să țină sarcina secretă până va fi sigură că totul este în regulă cu fetița ei.

Însărcinată în trei luni de zile, Nicole Cherry a povestit motivul care a stat în spatele discreției cu privire la sarcină.

„Am ținut bine secret înainte. O săptămână înainte de lansarea oficială. Am vrut sa mă asigur că copilul este bine și sănătos și pentru mine să am grijă de mine în totalitate. Eu aș fi spus din prima zi, dar trebuie să ai răbddare în primul trimestru”, a spus Nicole Cherry, pentru un post de televiziune.

Nicole Cherry și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, primele declarații despre sarcină

Nicole Cherry a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, una a postat o fotografie emoționantă cu iubitul ei și burtica de gravidă.

Familiile celor doi sunt extrem de fericire pentru venirea unui bebeluș. Celebra cântăreață și iubitul ei, Florin Popa, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ trei ani de zile.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati", a scris Nicole Cherry, pe pagina sa de Facebook.