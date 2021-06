Cum a aflat iubitul lui Nicole Cherry că urmează să devină tătic! Cântăreața a ales un mod inedit: ”Trebuia să fie pentru noi și doar atât”

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram] 23:44, iun 24, 2021 Autor: Cristina Ionela

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin, sunt în culmea fericirii de când au aflat că urmează să devină părinți pentru prima dată! Artista și partenerul ei de viață sunt mai fericiți ca niciodată și așteaptă cu sufletul la gură ca fetița lor să vină pe lume.

Cunoscuta cântăreață este tot mai activă pe rețelele sociale, acolo unde îi ține la curent pe urmăritorii ei cu tot ce se întâmplă pe parcursul sarcinii ori cu noutățile din viața ei.

De data aceasta, Nicole le-a povestit internauților cum i-a dat frumoasa veste lui Florin! Vedeta a povestit că întâi și-a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv, iar mai apoi s-a gândit cum să-și ia prin surprindere iubitul cu această veste.

”Erau niște semne care îmi dădeau de veste, mă așteptam, sarcina nu a fost întâmplătoare. Am lucrat la asta. Tot e o surpriză, până nu vezi testul ăla. Dar era de așteptat. Am făcut un test și a ieșit pozitiv. Am încercat să filmez, dar s-a pus în afara cadrului pe care îl aranjasem. Trebuia să fie pentru noi și doar atât. O să fie special momentul ăsta pentru totdeauna”, a mărturisit Nicole Cherry.

Cât despre părinții ei, Nicole Cherry a mărturisit că aceștia s-au bucurat foarte mult când au aflat că vor avea o nepoțică: ” Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine si mă susțin necondiționat”.

Nicole Cherry, despre motivul pentru care a ținut sarcina ascunsă

Însărcinată în trei luni de zile, Nicole Cherry a povestit motivul care a stat în spatele discreției cu privire la sarcină.

„ Am ținut bine secret înainte. O săptămână înainte de lansarea oficială. Am vrut sa mă asigur că copilul este bine și sănătos și pentru mine să am grijă de mine în totalitate. Eu aș fi spus din prima zi, dar trebuie să ai răbddare în primul trimestru”, a spus Nicole Cherry, pentru un post de televiziune.