Nicole Cherry, adevărul despre operațiile estetice! Ce intervenții are „Cireșica”: „Nu am niciun regret”

Nicole Cherry este una dintre cele mai cunoscute tinere din România. Celebra cântăreață urmează să devină mămică spre finalul acestui an, când va aduce pe lume o fetiță. Artista a fost mereu cât se poate de sinceră cu fanii ei, motiv pentru care a decis să nu țină ascunsă sarcina.

„Cireșica” e la fel de onestă și când vine vorba de deciziile pe care le-a luat cu privire la aspectul fizic. Într-un interviu recent, viitoarea mămică a vorbit despre decizia de a își pune silicoane la vârsta de 19 ani, fiind singura ei intervenție estetică.

„Nimeni nu este perfect. Am zile în care îmi găsesc mai multe defecte decât în altele. Da, normal. Fiecare este liber să facă ce consideră că îl ajută să fie fericit și mulțumit cu propria persoană, nu văd nimic rău în asta. Nu sunt genul de persoană să mintă, mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților. Mama Natură n-a fost generoasă cu mine și am luat în considerare mereu această opțiune până când chiar am avut curajul și vârsta necesară să trec prin această procedură.

Nu am niciun regret. Cred că totul în viață se întâmplă cu un motiv și chiar dacă acel motiv nu este clar pe moment, se dezvăluie în timp. Nu aș fi fost persoana care sunt și nu m-aș afla în acest punct în care mă aflu acum dacă aș schimba ceva din trecutul meu”, a declarat Nicole Cherry, pentru Cancan.

Nicole Cherry și-a pus silicoane la 19 ani [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, probleme în trimestrul trei de sarcină

Nicole Cherry le-a dezvăluit fanilor că se confruntă cu probleme în ultimele zile, din cauza lipsei de somn. Din acest motiv, viitoarea mămică este nemulțumită de cearcănele care i-au apărut în urma lipsei de somn.

„Am niște cearcăne de toată frumuseștea pentru că nu prea mai dorm noaptea. Adorm foarte greu și dacă mă trezesc peste noapte, iar adorm foarte greu și...

s-a dus somnul ăla frumos și lin pe care îl aveam înainte și cred că pentru mult timp de acum încolo”, a mărturisit Nicole Cherry pe pagina ei de Instagram.