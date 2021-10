Nicole Cherry, probleme în trimestrul trei de sarcină! Cântăreața s-a confesat fanilor: „Nu prea mai dorm noaptea”

In articol:

Nicole Cherry este pe cale de a venit una dintre cele mai noi mămici din showbiz-ul din România. Celebra cântăreață a intrat în ultimul trimestru de sarcină, iar o fetiță ar urma să ajungă pe lume la începutul acestei ierni. Vedeta a avut o sarcină fără complicații și s-a declarat o femeie foarte norocoasă.

Cu toate acestea, ultimul trimestru a început să îi aducă deja nopți nedormite tinerei de 22 de ani. Pe pagina ei de Instagram, Nicole Cherry a dezvăluit că are probleme cu somnul și cu siguranță nu va mai avea un somn normal de acum înainte.

„Am niște cearcăne de toată frumuseștea pentru că nu prea mai dorm noaptea. Adorm foarte greu și dacă mă trezesc peste noapte, iar adorm foarte greu și... s-a dus somnul ăla frumos și lin pe care îl aveam înainte și cred că pentru mult timp de acum încolo”, a mărturisit Nicole Cherry pe pagina ei de Instagram.

Cum a aflat Nicole Cherry că este însărcinată?

Nicole Cherry și iubitul ei sunt extrem de entuziasmați despre următorul capitol din viața lor.

Cei doi și-au dorit foarte mult un copil, iar dorința urmează să devină realitate. Vedeta a povestit pentru un post de televiziune despre moemntul în care a aflat că este însărcinată.

„Când i-am spus de planul meu mamei, că vreau un copil săgetător pentru că-mi place zodia mea, că eu sunt mereu norocoasă, a zis că o să râdă Dumnezeu de mine. Și culmea chiar așa va fi. După i-am zis mamei că am avut niște simptome, dureri, greață, dar nu-mi venea să cred că –mi iese totul perfect. Fix înainte să-mi fac testul, am avut niște dureri, am sunat-o pe mama și mi-a zis să aștept până dimineața. Am comandat testul prin curier, a doua liniuță era cam ștearsă, am sunat-o pe mama și mi-a zis să o întreb pe soră-mea. Ea a rămas blocată și mi-a zis că sunt însărcinată. Eu eram fiartă să-i zic lui Florin, l-am așteptat o oră, am încercat să filmez, dar el s-a pus în afara cadrului, n-am prins nimic din reacția lui, dar a fost foarte amuzant”, a declarat vedeta, la o emisiune televizată.