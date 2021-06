Nicole Cherry, o mămică sexy în trimestrul al doilea! Cântăreața nu renunță la aparițiile incendiare

Nicole Cherry, însărcinată cu primul ei copil [Sursa foto: Instagram] 21:18, iun 20, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Nicole Cherry este însărcinată cu primul ei copil în cel de-al doilea trimestru. Totuși, cântăreața nu renunță la aparițiile sexy și le arată și urmăritorilor ei de pe Instagram cât de bine se simte în rol de graviduță.

Artista s-a pozat îmbrăcată în mai multe rochii scurte, de vară, ce îi pun frumos în evidență burtica. Fanii ei de pe Instagram au postat mii de inimioare la pozele cântăreței, semn că se bucură extrem de tare că artista va deveni mămică.

Nicole Cherry, mămică sexy la 22 de ani

În una dintre poze, Nicole Cherry este îmbrăcată într-o rochie neagră, scurtă și mulată care îi pune în evidență corpul de gravidă. Cântăreața a participat la o petrecere îmbrăcată astfel, demonstrând că și femeile însărcinate pot fi extrem de sexy.

Fanii lui Nicole Cherry i-au urat sarcină ușoară și au laudat-o pentru felul în care arată în cel de-al doilea trimestru de sarcină.

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin vor deveni părinți de fetiță

Nicole Cherry i-a anunțat pe internauți că împreună cu iubitul ei, Florin, va deveni părinte de fetiță. Artista a postat un mesaj emoționant, alături de o poză cu cei doi și burtica unde mai are puțin de stat mica „Cireșică”: ” Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea .”