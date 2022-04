Nicole Cherry își sărbătorește mama. Fotografia de familie prin care artista a impresionat: „Te iubim!”

In articol:

Pentru Nicole Cherry este cea mai frumoasă perioadă a vieții. Încă de anul trecut, artista trăiește clipe magice, devenind, la puțin peste 20 de ani, mămică și pregătindu-se de nunta cu alesul inimii sale.

Pentur că totul este o sărbătoare în familia lor de când a venit pe lume Anastasia, una în plus nu strică.

Astfel, după zilele care au marcat Paștele, acum cântăreața mai are un motiv în plus de bucurie.

Citeste si: Cum gestionează Nicole Cherry anxietatea de când a devenit mamă: „Mi-e teamă”

Nicole Cherry își serbează mama

Vedeta o aniversează astăzi pe cea care a adus-o pe lume. Mama tinerei artiste a mai pus o primăvară la buchetul vieții ei și tare mândră mai este de ceea ce a reușit până acum, având două fete minunate.

La fel de mândră este și Nicole Cherry. Logodnica lui Florin Popa a publicat pe Instagram, acolo unde este foarte activă și unde împărtășește totul cu admiratorii ei, o imagine de pus în ramă.

Citeste si: Ce se întâmplă dacă pui o monedă de 50 de bani în frigider când pleci în vacanță: trucul genial care te poate scăpa de o mare problemă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Vedeta a umblat la cufărul cu amintiri și a scos la lumină o fotografie mai veche, de pe vremea când era însărcinată, în care apare alături de părinții și logodnicul ei, în dreptul căreia a lăsat un mesaj aniversar, plin de sentimente.

”La mulți ani, mami! Te iubim!”, a scris Nicole Cherry în dreptul imaginii.

Astfel, internauții i-au putut vedea în toată splendoarea pe părinții vedetei, dar au admirat și relația strânsă dintre aceștia și viitorul lor ginere.

Totodată, cei care o plac pe Nicole Cherry au avut ocazia să vadă și de unde a căpătat artista frumusețea. Se pare că această calitate este moștenire de familie, pentru că șatenă le seamănă foarte bine ambilor părinți.

Nicole Cherry și familia [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Invitatul special de la botezul fiicei lui Nicole Cherry! Motivul pentru care artista își dorește cu ardoare ca persoana respectivă să fie prezentă

Nicole Cherry își va boteza fetița în mai

După petrecerea aniversară, artista se pregătește de o altă mare zi de sărbătoare. În luna mai, Nicole Cherry și Florin Popa își vor creștina fiica, moment pentru care au pus la cale o petrecere mare, la care vor participa toți oamenii dragi lor.

Multe detalii au fost deja stabilite, nașii au fost aleși, atât pentru botez, cât și pentru cununie, a mai rămas însă sosirea zilei mult așteptate. Moment pe care părinții deja îl vizualizează pentru că-și doresc un copil creștinat, în legătură strânsă cu divinitatea, așa cum și ei, spune artista, cred și se roagă mereu la Dumnezeu.

"Am reușit să organizăm cât de cât botezul, am parte și de ajutor, recunosc. Nu aș fi putut să mă descurc singură, pentru că avem destul de mulți invitați, fiind și prima petrecere mare, ne-am dorit să avem toți oamenii pe care îi iubim alături de noi, e o listă foarte mare, chiar nu mă așteptam și ne-au și răspuns pozitiv mulți dintre ei. Așteptăm momentul cu nerăbdare, ne dorim să o creștinăm, mai ales că am o conexiune foarte puternică cu Dumnezeu și e un eveniment important pentru întreaga familie. În luna mai se va întâmpla, o să fie frumos o să fie un început de vară cu mult soare.(...) Nașii vor fi prietenii noștri de familie, pe care îi cunosc eu de foarte mult timp, de la 14 ani, sunt nașii Anastasiei, iar nașii de cununie vor fi oamenii apropiați sufletului nostru, din partea lui Florin", a mărturisit Nicole Cherry, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.