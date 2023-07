Nicoleta de la "Casa Iubirii" a vorbit pentru prima oară despre împăcarea cu Sorin, la câteva săptămâni de la despărțire. S-au gândit mult până să ia această decizie: "Cred că am știut de la început, dar ne-a fost frică"

In articol:

Sorin și Nicoleta au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cadrul show-ului matrimonial ”Casa Iubirii”, difuzat pe Kanal D și moderat de Andreea Mantea. Au ieșit din emisiune formând un cuplu, iar fanii celor doi se așteptau din moment în moment să dea vestea cea mare despre faptul că relația lor va trece la nivelul următor și vor deveni soț și soție cu acte în regulă.

Cu toate acestea, însă, lucrurile nu s-au întâmplat astfel, căci la câteva luni după ce au ieșit din competiție, cei doi au anunțat că și-au spus ”Adio”, atunci când fanii se așteptau cel mai puțin. În continuare, admiratorii fostului cuplu așteaptă să primească o veste bună din partea celor doi tineri și să anunțe că s-au împăcat, dar se pare că această variantă este exclusă, conform spuselor Nicoletei, care s-a confesat unei foste concurente de la ”Casa Iubirii”, Patricia, într-un live pe TikTok.

Întrebată dacă mai există sau nu șanse de împăcare între ea și Sorin, Nicoleta a fost categorică, explicând că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată.

Chiar dacă la început cei doi tineri au decis să ia o pauză, pentru a nu rupe legătura dintr-o dată, gândindu-se că vor mai putea să-și ofere o șansă, Nicoleta susține că ambii știau că se va ajunge la despărțire, în cele din urmă.

„Patricia: Și mai este vreo șansă de împăcare?

Nicoleta: Nu, nu mai este!

Patricia: Îmi pare rău să aud asta.

Nicoleta: Asta e! Nu mai vorbim, nu mai ținem legătura, s-a produs o ruptură și de acolo cred că nu ar mai avea rost într-un fel pentru că n-ar mai putea și cred că am știut și noi de la început, doar că ne-a fost frică într-un fel și am zis că e pauză, de frica aia să nu pierzi omul de lângă tine preferi să spui hai, facem o pauză, vedem, ne gândim, ca să nu-i spui că e stop și să te trezești a doua zi că nu mai poți practic nici să-i dai un mesaj că nu mai e al tău.”, a fost discuția dintre cele două, într-un live pe TikTok.

Care este motivul despărțirii dintre Nicoleta și Sorin

La scurt timp după ce au anunțat că relația lor s-a sfârșit, toții admiratorii cuplului au fost pe cât se poate de curioși să afle care au fost, de fapt, motivele care au condus la o astfel de decizie, astfel că Sorin a fost pe cât se poate de transparent, explicând ce

s-a întâmplat.

Fostul concurent de la ”Casa Iubirii” a spus că, de fapt, fosta lui parteneră de viață nu s-ar fi acomodat în locuința sa din Satu Mare, de aici pornind o mulțime de discuții și neînțelegeri, hotărând în cele din urmă să pună capăt relației.

„Eu am spus de la bun început că vreau să stau acolo și că asta este ce-mi doresc. Îmi pare rău că ea nu s-a acomodat, asta este toată problema. Dacă vreți să mai știti altceva, știți. Dacă nu, nu. Asta este tot, eu nu vrea să-mi las munca și toate lucrurile acestea, nu este vorba despre părinți, nu este vorba despre absolut nimeni. Și ea( n.r. Nicoleta) nu s-a acomodat și a stat supărată foarte mult și nu am putut să o fac să se simtă mai bine, să fie mai ok. Dacă ea a stat supărată, m-am supărat și eu și nu a fost bine între noi. Asta a fost tot! Ultima lună a fost pentru mine stres, acum este pentru mine stres, nu am zis că un an de zile a fost stres.”, a mai spus Sorin pe rețelele de socializare.

