Nicoleta Dragne a devenit mamă pentru a doua oară! Blondina este în al nouălea cer: „Mi-am dorit prea mult”

Nicoleta Dragne este extrem de fericită. Cu doar câteva ore în urmă, blondina a devenit mamă pentru cea de-a doua oară.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a născut un copil perfect sănătos după un travaliu de 24 de ore care a extenuat-o extrem de tare pe vedetă.

Nicoleta Dragne a devenit mamă pentru a doua oară, după un travaliu de 24 de ore

Blondina este extrem de fericită că totul a decurs bine, chiar dacă travaliul a lăsat-o fără energie. Micuțul cântărește 3980 de grame, mult mai mult decât se aștepta aceasta.

Mai mult decât atât, se pare că soarta a ținut cu Nicoleta pentru că în momentul nașterii i s-a mai îndeplinit o dorință.

Vedeta l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al său sub ocrotirea aceleiași moașe care a vegheat-o și cu câțiva ani în urmă, când l-a născut pe primul ei fiu, Vladimir.

„Ultimele zile m-am simțit foarte rău și nu am vrut să postez până nu am născut pentru că tot nu știam dacă se va putea naște natural, dacă vom fi obligați să facem cezariană. Bebe m-a solicitat destul de mult. Ne-a șocat pe toți oricum. Nu ne așteptam să fie atât de mare. La cântar dădea mai puțin. La ecografie mă refer. Dar când l-au cântărit după ce l-au scos ne-am speriat și eu, și tăticul. Ne-am speriat că e foarte mare, că nu știu cum l-am scos, nu știu unde l-am ținut. Dar ce-i drept mi-a dispărut și burta. Parcă m-am dezumflat așa deodată. N-am rămas cu burtă. Sunt puțin răcită, aveam gâtul puțin inflamat dar vă dați seama că am și țipat și după ce am țipat am rămas fără voce. Numai așa am putut să-l scot, urlând, că dacă nu urlam nu aveam putere, rămâneam acolo, că am crezut că rămân blocată.

Oricum, bine că s-a întâmplat și e adevărată vorba asta că „ce îți dorești, atragi”, pentru că acum două săptămâni vorbeam cu medicul și îi spuneam că mi-ar plăcea să am aceeași moașă pe care am avut-o la nașterea lui Vladimir și ce credeți, după atâtea ore de travaliu chiar a intrat în tură moașa cu care l-am născut pe Vladimir și l-am născut și pe bebe tot cu ea. Este moașa care este născută în aceeași zi cu mine. Bine, ani diferiți, dar tot de Sfântul Nicolae și nu știu de ce reținusem că o cheamă doamna Nicoleta, și tot întrebam pe aici de doamna Nicoleta și nu știa nimeni cine este. Și azi de dimineață a intrat în tură și după ce m-am chinuit atâtea ore iar am crezut că pierd tura, am crezut că iese din tură și eu nu apuc să nasc cu dânsa, dar uite că bebe m-a ținut așa în suspans, că am născut la patru și 18 și dânsa a ieșit din tură la 7. Deci care erau șansele să naști cu aceeași moașă cu care ai născut acum doi ani jumătate? Asta a fost prea tare. Mi-am dorit prea mult să nasc cu dânsa și chiar așa s-a întâmplat, și a fost bine că mi-a dat forță.”, a mărturisit Nicoleta pe Instagram.

