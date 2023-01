Nicoleta Dragne și-a văzut moartea cu ochii! A fost la un pas de o mare tragedie: „A adormit la volan și a apăsat pe accelerație”

In articol:

Nicoleta Dragne se numără printre cele mai iubite și apreciate foste concurente de la „Bravo, ai stil”, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Ei bine, însă, recent, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a fost la un pas de

tragedie, atunci când o mașină i-a tăiat calea. Vedeta a avut noroc, asta pentru că nu circula cu viteză, așa că a pus rapid frână.

”Era ceață și cineva conducea cu foarte mare viteză în ceața respectivă, pur și simplu mi-a tăiat calea, nu aveam cum să văd, nu vedeai la nici măcar 2 metri în față. S-a întâmplat în afara Bucureștiului. Plecasem să mă duc la țară și am zic să plec devreme să nu prind trafic și să doarmă și Vladi, să nu-l am treaz, că am condus câteva ore. Am mers foarte încet și norocul meu a fost că a venit o altă mașină din față, iar eu am văzut mașina din față și am încetinit, aproape că eram oprită cum ar fi, mă deplasam, dar foarte încet și m-am gândit că nu mă vede cel din față, era ceață, nu vedeai nimic. Era 3-4 dimineața”, a spus Nicoleta Dragne, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Nicoleta Dragne pune totul pe seama norocului

Nicoleta Dragne a explicat că la volanul mașinii care i-a tăia calea era o femeie, care nu părea să fi consumat alcool, însă este de părere că cel mai probabil a consumat alte substanțe ori a adormit la volan.

De asemenea, blondina a pus totul pe seama norocului, căci dacă mașina din fața sa nu era, ea nu ar fi oprit.

”Eu m-am gândit că ori a adormit la volan și a apăsat pe accelerație că altfel nu pot să-mi explic, ori consumase ceva, alcool nu consumase că nu mirosea, dar poate a consumat altceva, nu știu, nu mă pricep. Totul a fost o chestie de noroc, dacă nu venea mașina din față mă lua din plin, că eu altfel nu opream”, a mai spus Nicoleta Dragne pentru aceeași sursă.