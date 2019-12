Nicoleta Guță a povestit în cadrul unei emisiuni tv că a trecut printr-un moment foarte greu în timpul unui eveniment.

Nicoleta Guță a leșinat pe scenă și a fost luată cu SMURD-ul. Ce s-a întâmplat cu artista

Artista a mărturisit că în urmă cu câțiva ani a apelat la o operaţie prin care şi-a tăiat stomacul. Îndrăgita artistă a vrut să scape de mai multe kilograme în plus. Totul a decurs bine, iar la o lună de la intervenţie, Nicoleta Guţă a mers să cânte la o nuntă. Medicul a sfătuit-o să își reia activitatea, dar cu pauze dese.

Nicoleta Guţă nu a ascultat deloc indicaţiile medicului şi a cântat două ore live, fără întrerupere, astfel că, la un moment dat, din cauză că nu mâncase, a leşinat pe scenă. Ba chiar a fost nevoie de intervenţia medicilor. Chiar dacă în cele din urmă s-a pus pe picioare, Nicoleta Guţă a recunoscut că experienţa prin care a trecut a fost una extrem de neplăcută.

„Am mâncat puţin dintr-un ou fiert şi câteva înghiţituri de apă. Făceam perfuzii şi apoi mă simţeam bine. Medicul mi-a spus că pot să-mi reiau activitatea, dar să iau pauze la 20 de minute. Eu la o lună am mers şi am cântat live două ore fără să mă opresc. La un moment dat am simţit că ameţesc. I-am spus băiatului din formaţie că cred că leşin. Am căzut, pac, m-a luat SMURD-ul din nuntă. Am avut o întâmplare foarte neplăcută", a spus Nicoleta Guţă.