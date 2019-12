What’s Up are probleme serioase după scandalul de săptămâna trecută, în urma căruia a ajuns la secția de poliție și i s-a întocmit dosar penal pentru ultraj. Interpretul suferă nu doar la capitolul imagine ci și pe plan financiar.

Cel mai important spectacol pe care What’s Up urma să-l susțină la finalul acestui an și care urma să aibă loc în incinta unui circ privat din Capitală a fost anulat. Evenimentul de mâine nu mai figurează pe pagina de socializare a cântărețului iar agenția de ticketing care vindea bilete la concert a oprit comercializarea acestora.

Circul Bellucci, care urma să găzduiască acest concert a programat un spectacol propriu la data la care What’s Up trebuia să urce pe scenă. De asemenea, confirmarea că show-ul nu va mai avea loc a venit și la numărul de telefon la care se fac rezervări. ”Concertul a fost anulat. Nu se mai vând bilete”, a fost răspunsul persoanei de la capătul liniei.

What's Up: ”Îmi pare rău pentru furia verbală, restul e o invenție”

Într-o postare pe pagina de Instagram, What’s Up și-a cerut scuze pentru nefericitul eveniment de săptămâna trecută, însă a acuzat presa că ”exagerează”, în condițiile în care el nu și-a bătut iubita și ”nici la penitenciar nu sunt”.

”Am citit azi prima oară de când s-a produs nefericitul eveniment 2-3 articole despre mine și mi s-a părut că multora le place să vorbească, să înflorească, să exagereze, să informeze audiența într-o formă mincinoasă, ireală. Nici n-am bătut fata și nici la penitenciar nu sunt și nici n-o să fiu pentru că n-am făcut nimic atât de grav. Da, am vorbit mult, tare și prost, îmi pare sincer rău, puteam la 30 de ani să fiu mai calm, dar n-am reușit, în capul meu era un haos organizat format din frustrări. Îmi pare sincer rău pentru furia mea verbală, restul e o nuvelă inventată de câțiva oameni din presă de dragul indeitului. Măcar am văzut cine îmi este alături sincer în industria asta”, a scris What’s Up pe contul său de Instagram.