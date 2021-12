Nicoleta Luciu îl dă în judecată pe Nuțu Cămătaru, după acuzațiile de infidelitate: „Nu neagă că este adevărat, nici nu recunoaște”

In articol:

Nicoleta Luciu a devenit în ultimele zile subiect principal în presa din România. Despre fosta actriță și soțul ei, Zsolt Csergo, s-a scris că ar avea probleme în căsnicie și urmează să divorțeze. După ce au clarificat că cei doi nu s-au despărțit, alte probleme s-au năpustit asupra brunetei.

Lansarea cărții lui Codin Maticiuc, intitulată "Viața lui Nuțu Cămătaru- Dresor de lei și de fraieri", a adus la suprafață detalii despre femeile cu care interlopul s-a iubit în trecut. Printre aceste femei se numără și Nicoleta Luciu, care în perioada respectivă forma un cuplu cu Dinu Maxer.

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete.

Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu(...) și multe altele. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?", declara Nuțu Cămătaru în 2006, pentru ziarul "Averea".

Nicolet Luciu și soțul ei

Nicoleta Luciu îl dă în judecată pe Nuțu Cămătaru: „Avocații lucrează la acte”

Nicoleta Luciu nu a putut sta nepăsătoare la auzul tuturor acuzațiilor de infidelitate care i se aduc. Surse apropiate vedetei au declarat pentru Impact.ro că îl dă în judecată pe interlop pentru că îi strică imaginea. Cu toate acestea, bruneta nu neagă, nici nu confirmă declarațiile lui Nuțu Cămătaru.

„Nicoleta Luciu vrea să îl dea în judecată pe Nuțu Cămătaru, e foc și pară. Avocații lucrează la acte. Îl dă în judecată pentru prejudiciu de imagine.

Nu neagă că este adevărat ce a scris Nuțu, nici nu recunoaște. Spune doar că respectivele declarații i-au afectat grav imaginea publică”, au declarat sursele apropiate ale vedetei pentru sursa citată mai sus.

