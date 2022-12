Nicoleta Luciu și-a iertat tatăl! Vestea neașteptată pe care Ion Luciu a dat-o înainte de sărbători. Ce urmează să se întâmple: „O să fie frumos”

In articol:

Nicoleta Luciu nu a avut o copilărie ușoară. Când era mică, ea și sora ei, Iuliana, au suferit mult din cauza tatălui lor.

Acum însă, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, vedeta a decis să îngroape securea războiului și a căzut la pace cu părintele său.

Vedeta a făcut pace cu tatăl ei, chiar dacă a suferit mult din cauza lui. [Sursa foto: Captură foto]

Surorile Luciu au căzut la pace cu tatăl lor

În prag de sărbătoare, Nicoleta Luciu a decis că nu mai are rost să păstreze supărarea. Așa că aceasta și-a călcat pe inimă și a hotărât să îl ierte pe tatăl ei, Ion, chiar dacă acesta s-a confruntat cu o problemă cu băutura în tinerețe, așa cum chiar el a declarat.

Acum, tatăl surorilor Luciu urmează să petreacă sărbătorile de iarnă în familie, alături de Nicoleta.

„Sunt bine, sănătos și bucuros, în același timp. De Sărbători, o să mă duc la Nicoleta la Miercurea- Ciuc, să fim cu toții acolo. Nepoțeilor le-am pregătit deja jucăriile de la Moș Crăciun. O să fie frumos.”, a declarat Ion Luciu, pentru Click!.

Cele două fiice ale sale îi sunt alături părintelui lor, și îi oferă atât sprijin emoțional, cât și financiar, atunci când bărbatul are nevoie.

„Fetele mă ajută și cu bani! Însă, nu mi-am mai văzut cei patru nepoței de trei ani, eu nu prea sunt cu drumurile lungi, până la Miercurea Ciuc, unde s-a mutat Nicoleta.”, spunea, în urmă cu ceva timp, Ion Luciu.

În trecut, vedeta și sora ei au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca tatăl lor să revină pe un făgaș normal și să renunțe la alcoolul care i-a făcut rău.

„Tatăl meu bea de 30 de ani, dar am încercat să uit. De la 15 ani, am încercat să îmi umplu timpul. Am plecat să muncesc, să învăț. (…) El locuiește în apartamentul familiei, unde am stat eu cu frații mei și cu mama mea. Părinții mei nu au divorțat, i-am separat eu. Le interzic să-și vorbească pentru că-și fac rău. Pe mama am luat-o la mine, după ce am născut. Eu cred că le e mai bine așa. (…) Când e treaz, el e un om de nota 10. Îi plătim întreținerea, îi luăm medicamente, îi mai ducem și pachete, dar nu-i dăm bani.”, spunea Nicoleta Luciu, în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu câțiva ani.