Nicoleta Nucă, sinceră în fața fanilor săi. Artista s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost nevoită să facă tratamente cu laser: „M-am alarmat si am început sa caut cauza”

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Vedeta este o persoană foarte sinceră și spune de fiecare dată lucrurilor pe nume. Chiar dacă aceasta are o mulțime de fani în mediul online, puțini știu însă că în urmă cu ceva timp artista s-a confruntat cu probleme de sănătate pentru care a fost nevoită să facă un tratament cu laser.

Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare și vorbește foarte deschis cu cei ce o urmăresc. Recent, Nicoleta Nucă le-a povestit fanilor despre un episod nu prea plăcut din viața ei. În urmă cu doi ani, artista a observat că are o foarte mare problemă cu căderea părului, lucru ce a speriat-o destul de tare și a făcut-o să meargă la doctor pentru a face câteva analize.

Din păcate, medicul nu i-a dat o veste foarte bună și i-a spus că are o formă ușoară de hipotiroidism care a dus la căderea părului. Ca să remedieze acest lucru, vedeta a apelat la un tratament cu laser care a dat rezultate și pe care îl face și acum pentru menținere.

„Lungimea parului nu a fost niciodată o grija de-a mea... În schimb, căderea parului m-a preocupat mereu. Sunt multi factori care sporesc căderea parului, printre care stresul, oboseala, alimentația necorespunzătoare si săracă in macro si micro nutreați, vitamine, minerale, etc. Îngrijirea parului cu produse agresive si nepotrivite, tratamentele termice frecvente (feon, placa, ondulator, etc) fără protecție. Nu În ultimul rând, anumite afecțiuni. Așa ca, în momentul în care am observat ca îmi cade parul mai mult decât de obicei, m-am alarmat și am început să caut cauza. Asta s-a întâmplat circa 2 ani în urma... În urma unor analize pentru hormonii tiroidieni, la recomandarea medicului, am descoperit că am o formă ușoara de hipotiroidism care în combinație cu efectele negative pe care le-a avut covidul asupra organismului meu, au declanșat o cădere destul de agresivă a părului. La scurt timp după ce am descoperit ce se întâmplă, am început să merg la tratamentul cu laser pentru păr. La aproximativ o lună- o lună jumătate de la începerea tratamentului, părul nu-mi mai cădea și a început să îmi crească extrem de mult baby hair. Apoi s-a îndesit și mi s-a întărit foarte mult părul. Acum continui cu tratamentul cu laser, dar e mai mult de menținere pentru că stresul și diverși alți factori externi nu au dispărut complet din viața mea.”, a scris artista pe contul său de Instagram.

Nicoleta Nucă, despre femeile care se plâng de lungimea părului lor

Vedeta și-a mai spus părerea și despre femeile care se plâng de lungimea părului lor, după ce aleg să se tundă.

„Lungimea părului meu nu a fost și nu este un subiect căruia să îi dau prea multă importanță, tocmai de aceea am făcut nenumărate schimbări de look de-a lungul timpului fără să regret vreo clipa că am tăiat părul. Nu am crezut niciodată că părul mă definește ca femeie sau ca lungimea acestuia indică gradul de feminitate de care dispun. Nu judec femeile care nu-și imaginează să aibă părul mai scurt sau nu au curajul să facă o schimbare de look, dar clar nu le înțeleg. Părul creste, pentru că așa sunteți concepuți din fericire, și dacă regreți o schimbare de look. Cu puțină răbdare revii la forma inițială. Pe lângă asta, din cele mai vechi timpuri, natura ne-a oferit moduri prin care putem stimula creșterea părului prin intermediul diferitor plante aplicate topic sau ingerate, pe lângă asta, daca ai un stil de viata activ și o alimentație bogată în alimente nutritive, organismul este "ajutat". Iar in zilele noastre a mai contribuit și știința la acest capitol, prin diverse substanțe extrase chimic și tratamente pentru scalp. Deci de ce atâta frică să tai părul?”, a mai spus cântăreața.