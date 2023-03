Cum își impresionează Nicoleta Nucă logodnicul? Vedeta nu este o gospodină desăvârșită, însă îl câștigă pe viitorul ei soț cu un anumit preparat: „În niciun restaurant nu i-am mai mâncat la fel de buni”

In articol:

Nicoleta Nucă se poate numi o femeie împlinită pe toate planurile, întrucât se bucură de o carieră de succes, dar și o relație minunată. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu logodnicul său, Alex, care va deveni soțul ei cât mai curând.

Artista are grijă de silueta sa, respectând, până nu de mult, o dietă strictă care o menținea în formă. Vedeta mărturisește că partenerul său de viață este vinovat pentru zilele în care fentează regimul, întrucât, fostul sportiv de performanță își permite să își satisfacă orice plăcere gastronomică, în timp ce artista trebuie să aibă grijă la alimentație.

Nicoleta Nucă își impresionează de fiecare dată partenerul cu un preparat

Nicoleta Nucă are grijă de silueta sa, deoarece, ca artist, trebuie să se prezinte întotdeauna în cea mai bună formă a sa. Cu toate acestea, perioada dificilă din punct de vedere gastronomic a început în momentul în care l-a cunoscut pe Alex Ursache. Cântăreața l-a anunțat încă de la început că nu se pricepe în bucătărie, însă a ajuns destul de repede în postura în care să gătească pentru el.

„ Nu sunt genul acela de femeie, chiar nu sunt, adică nu încerc să impresionez bărbatul de lângă mine prin veleități cu care nu mă laud neapărat. Nu că n-aș găti bine, chiar gătesc bine, așa de undeva vine de la sine treaba asta, dar nu sunt genul ăla s-o dau că vai ce gospodina Pământului sunt eu, că m-am născut gospodina supremă. El știa din start unde se bagă, că nu o să găsesc ca mama lui sau ca mama mea pentru că suntem din altă generație. Cumva ne-am înțeles din start în privința asta.

Cu ce știu că îl câștig imediat sunt cartofii la cuptor. Deci nu știu cum îi fac, dar jur că-mi ies atât de buni că în niciun restaurant nu i-am mai mâncat la fel de buni. Adică rămân și eu su r prinsă de fiecare dată de cât de gustoși pot să-mi iasă niște banali cartofi la cuptor. Nu e că am vreun ingredient secret, cred că se trage de la faptul că le fac cu dragoste”, a declarat Nicoleta Nucă, pentru ego.ro.

Nicoleta Nucă nu poate rezista dulciurilor

Deși are mare grijă de silueta sa, vedeta nu are probleme cu carbohidrații, cât are cu dulciurile. Artista, care timp de ani buni și-a ținut poftele sub control, nu mai poate rezista împotriva deserturile. De asemenea, Nicoleta Nucă aruncă vina asupra partenerului său de viață, care a reușit imediat să o facă să calce strâmb, fără prea multă muncă de convingere.

„ O să dau din casă un secret foarte mare, cel mai mare păcat din viața mea, din punct de vedere alimentar, este din cauza lui. Este el de fapt. Pentru că eu până să-l cunosc pe partenerul meu știam să mă abțin foarte bine și mâncam foarte rar deserturi. Pentru că el are marele noroc de o genă foarte bună din punct de vedere fizic și mănâncă tot ce îi place, tot ce își dorește, și totuși e bine, mi-a dat și mie „microbul”. Că îți dai seama că atunci când îl văd pe el că mănâncă dulciuri sau alte chestii îmi este poftă, nu am ce să fac. Sunt și eu om și în plus sunt și foarte foarte pofticioasă. Chiar sunt pofticioasă de felul meu”, a mai spus vedeta.

