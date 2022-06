Nicoleta Voicu, la un pas de a-și pierde viața. Interpreta de muzică populară a suferit un accident rutier care a marcat-o profund: "Ne-am răsturnat, am ajuns în mijlocul câmpului"

In articol:

Nicoleta Voicu a trecut prin momente cutremurătoare în urmă cu câțiva ani. Interpreta de muzică populară a dezvăluit că a fost la un pas de moarte, după ce ea și familia ei au suferit un accident rutier.

Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, artista a făcut dezvăluiri sfâșietoare despre incidentul care i-a marcat viața.

Nicoleta Voicu a presimțit că i se va întâmpla ceva rău

Nicoleta Voicu a povestit că în ziua nefericitului eveniment se afla acasă la părinții ei, împreună cu fostul soț și cu fiul lor. La un moment dat, însă, artista a decis să-și viziteze și rudele aflate în satul învecinat. Interpreta de muzică populară a presimțit că ceva este pe cale să se întâmple, dar nu și-a ascultat intuiția. Pe drum, încercând să evite o groapă, șoferul a pierdut controlul volanului, iar cei trei au făcut accident: "A fost o cumpănă între viață și moarte, cu ani buni în urmă. Eram căsătorită. Vreau să merg pe ideea intuiției, despre care îmi place mie să spun că este vocea lui Dumnezeu. Eram la părinții mei, era un sfârșit de săptămână liniștit și am vrut să mergem în vizită. Eu am fost cea care a vrut să mergem la niște rude dintr-o localitate apropiată. Deși voiam să ajung la rudele respective, ceva îmi spunea să nu plec la drum.

N-am ascultat de acea voce interioară, am mobilizat familia. Eram cu fostul soț și copilul. Eram pe bancheta din spate cu copilul și fostul soț conducea. Liniște, nu era șoseaua aglomerată, nu aveam viteză, dar din ce-mi amintesc eu, pentru că a fost șocul destul de mare, cred că din față venea o altă mașină, ca din senin. Fostul soț a vrut să evite o groapă și n-avea cum să se ducă în stânga, a ales să tragă de volan dreapta. În partea dreaptă era un șanț care delimita șoseaua de câmp. Ne-am răsturnat cu mașina, am ajuns în mijlocul câmpului.", a povestit Nicoleta Voicu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

"Am avut noroc că am avut centurile de siguranță"

Nicoleta Voicu a mărturisit că ea și familia ei au scăpat teferi după teribilul incident, însă au avut un șoc puternic. Artista a povestit că sătenii din zonă au fost cei care le-au salvat viața și i-au scos dintre fiare, imediat după impact: "Am avut noroc că am avut centurile de siguranță. Am avut un moment de șoc, nu știam ce urmează, era pustiu. Dar, ca să vedeți că Dumnezeu ne-a dat încă o dată un semn că există și ne iubește, pe acel câmp erau niște săteni, chiar consăteni de-ai mei. Au văzut accidentul, au văzut mașina.

Noi nu știam cum să ieșim de acolo, cu centuri puse, blocați. Au venit și ne-au tras pe geam. Nu mă gândeam decât la copil, m-am gândit să nu rămână traumatizat. Ne-au scos pe geam, au întors mașina.", a mai spus Nicoleta Voicu, în emisiunea amintită.