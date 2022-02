Nicoleta Voicu, probleme financiare mari! Artista a ajuns să trăiască cu 200 de lei pe lună: „Supraviețuiesc”

In articol:

Cunoscuta artistă a ajuns să trăiască doar cu 200 de lei pe lună, asta pentru că facturile la întreținere, pe timpul iernii, ating sume colosale. Vedeta a făcut o serie de declarații despre problemele financiare cu care se confruntă și a explicat pe îndelete cât o costă să plătească lunar întreținerea.

Mai mult decât atât, cântăreața de muzică populară mai spune că îi este greu să plătească totul, mai ales că în ultima perioadă, din cauza pandemiei, evenimentele sunt din ce în ce mai rare, motiv pentru care trebuie să se descurce cu mai puțini bani.

Nicoleta Voicu: „Venit zero”

În ultima perioadă, foarte mulți oameni se plâng de facturile colosale la întreținere, iar printre aceștia se numără chiar și persoanele publice. Nicoleta Voicu a vorbit chiar deschis despre acest subiect, în cadrul unei emisiuni TV, mărturisind că abia face față cu plata acestora.

Interpreta de muzică populară a povestit că a primit o factură de 1.200

de lei, iar din această sumă, 440 de lei reprezintă o regularizare, iar restul de 600 de lei este consumul pe luna trecută, ceea ce i se pare foarte mult, mai ales că îi este greu să facă față cu plățile, în condițiile în care evenimentele nu prea se mai țin din cauza restricțiilor privind pandemia de COVID-19.

”Am primit o factură de 12 milioane, în bani vechi (1200 lei), este o regularizare și o factură, cea mai recentă calculată, regularizarea de vreo 440 lei, adică patru milioane patru sute. Diferența de vreo 6 milioane, este consumul de pe ultima lună. Foarte mult! Foarte mult! În condițiile în care, așa cum se știe, activitatea noastră artistică, deși avem spectacole și activități artistice la jumătate sau la 30% din capacitate, este inexistentă!”, a

declarat Nicoleta Voicu, în cadrul unei emisiuni TV.

Totodată, Nicoleta Voicu a mai subliniat că artiștii cu acte în regulă au primit o indemnizație în valoare de 2.200 de lei, însă acești bani nu sunt suficienți, asta pentru că pe lângă facturi, vedeta mai trebuie să plătească și rata apartamentului său, în valoare de 700-800 de lei.

”Deci, practic, venit zero! Iar acea indemnizație pe care am primit-o noi, artiștii, cu acte în regulă, acum este de 2200 de lei. Și dacă adunăm bine, factura de 1200 și rata mea la bancă de 700/ 800 de lei, vreo 2000 de lei doar aceste două cheltuieli! În codițiile în care eu am un apartament cu două camere foarte mici! Deci, cred că o cameră este cât o chilie a unui călugăr și doar pe aceea o încălzesc! Nu locuiesc în amândouă!”, a continuat ea.

Nicoleta Voicu [Sursa foto: Instagram]

Blocul în care locuiește artista a fost debranșat de la căldură

Cântăreața a mai vorbit și despre o altă problemă cu care se confruntă, mai precis că blocul în care locuiește a fost debranșat de la căldură, motiv pentru care a fost nevoită să cumpere un convector de căldură, aceasta fiind singura sursă de încălzire.

Așadar, în final, vedeta a spus că de la lună la lună ajunge să trăiască cu 200 de lei, însă încearcă să se descurce cu această sumă, asta pentru că nu are cum să facă altfel.

„Fiindcă blocul este debranșat de la căldură și de la apă caldă, am fost nevoită să cumpăr un convector de căldură și practic este singura mea sursă de încălzire. Cu 200 de lei și supraviețuiesc din rezerve, rezervele din această indemnizație pentru care noi, cei care am primit, să plătim un impozit la acei bani și aștept o eșalonare pe 12 luni, la sumele primite până acum, iarăși dintr-un venit pe care nu-l am!”