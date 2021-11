Niculina Stoican, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre prietenia cu Petrică Mîțu Stoian: „Am avut o relație dincolo de lume”

In articol:

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian i-a șocat atât pe fanii muzicii populare, cât și pe colegii de breaslă ai artistului. Despre Niculina Stoian și Petrică Mîțu Stoian s-a scris că ei ar fi avut o relație tumultuoasă în spattele camerelor de filmat, însă artista a negat vehement aceste acuzații.

Inivtată în platoul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, cântăreața a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre prietenia pe care a avut-o cu regretatul artist de-a lungul anilor. E a mărturisit că nu știa de tratamentul pe care Petrică Mîțu Stoian începuse să îl facă, în contextul în care el nu vorbea foarte des despre problemele lui de sănătate și mereu răspunea cu umor.

„Știam că s-a operat, dar nu povestea niciodată cât este de grav. El avea un fel așa de a spune lucrurile, că e mereu bine. „Ce, fată, ai vrea să mor?”, i-am zis cum să spună așa ceva. „Eh, glumesc”, ăsta era stilul lui, făcea glume, cred că era o autoapărare. Ar trebui să înțelegem, și cei care îl plac și cei care nu îl plac, e foarte greu să urci pe scenă și să râzi când tu vrei să plângi. Când apari în fața oamenilor trebuie să își aduni toată energia și să dai tot ce ai tu. Nimeni nu a știut ce e in sufletul nostru. Noi niciodată nu ne-am certat. Că am avut tot felul de divergențe, că nu pot fi ipocrită. Ne ciondăneam pe diverse lucruri. Noi eram tineri, mă învăța cântece din Banat.

N-am știut (n. red. dorința de a merge la clinică). Chiar aveam un mesaj și m-am gândit să vi-l arăt. Mi-a trimis sunetistul o piesă pe care noi am cântat-o în spectacol. Când trăiești terorizat, supus, nu poți pe scenă să te apropii pe de omul ăla care îți face rău, că nu ai cum. I-am trimis lui mesajul și i-am zis că îi trimit piesa asta, să vadă cât de frumos am cântat. El mi-a spus „Am vocea gâjâită”. El era tot timpul autocritic, eu i-am zis că nu are”, a povestit Niculina Stoian.

Niculina Stoican și-a scos telefonul și a citit una dintre conversațiile pe care le-a avut cu Petrică Mîțu Stoian. Cei doi oboșnuiau să se întâlnească des și să vorbească. Atunci când nu aveau timp, cei doi apeleau la rețelele de socializare. Artista a izbucnit în lacrimi de fiecare dată când vorbea despre relația specială de prietenie pe care a avut-o cu Petrică Mîțu Stoian.

Niculina Stoican: Nu ai nicio gâjâială, este prezența ușor răgușită a timbrului vocal specific zonei de la munte și tu știi asta.

Petrică Mîțu Stoian. Nu mai contează, trăim din nume.

Niculina Stoican: Tu nu ești la faza să trăiești din nume, mai ai multe de spus.

Niculina Stoican: „Am fost unul pentru celălalt stâlpii Mehedințiului în lume”

Niculina Stoican s-a implicat în organizarea înmormântării lui Petrică Mîțu Stoian și a mărturisit că și-a dorit ca el să fie condus pe ultimul drum așa cum trebuie. Artista a mărturisit că este împăcată pentru că l-a onorat așa cum se cuvine, de dragul a ceea ce a reprezentat el pentru muzica populară și nu numai.

„Noi vorbeam foarte multe, dar lumea aceasta mar eși rea, tocmai ca să ne vedem de relația noastră. Noi știam tot, absolut tot și noi ne întâlneam și bârfeam, povesteam diverse lucruri, ne amuzam. Strângeam în jurul nostru acea lume fățarnică, zâmbeau și ne spuneau diverse lucruri. Prietena mea este Victorița Lăcătuș, eu și Petrică Mîțu am fost unul pentru celălalt stâlpii Mehedințiului în lume. Eu îl știam undeva, el mă știa pe mine undeva și restul nu conta. N-avea importanță. Știu că și acum este undeva și sunt împăcată că am făcut ce trebuie pentru el, că l-am onorat așa cum a fost relația noastră(...) În afară de ce am făcut în instituție, am gândit singurică fiecare moment pentru el. Noi am stat și am făcut de veghe la căpătâiul lui, am vorbit cu toții, am fost eu, fosta lui soție Carmen, familia de la Pitești, băiatul despre care spunea că e fiul său de suflet”, a mai povestit cântăreața de muzică populară.

Niculina Stoican s-a simțit drept un membru al familiei sale și a fost tratată precum unul, chiar dacă între ei a fost întotdeuna o relație de prietenie. Cu toate acestea, ea susține că relația lor a fost una dincolo de lume.

„Familiile noastre, surorile lui, nepoții lui, toate amintirile mele plăcute, de câte ori l-am păcălit de 1 aprilie. Soțul meu îmi spunea să nu îl mai păcălesc. A plecat într-un moment va rămâne pe vecie numai cu cântecul. Pe mine m-a interesat ce am făcut eu pentru el. Am făcut o coroană pe care am scris „Te vom iubi mereu, noi mehedințenii tăi”. Eu nu am fost un membru al familiei lui, dar eu am avut părticica aceea din sufletul lui pe care nu a dat-o nimănui. Noi am avut o relație dincolo de lume”, a mai spus Niculina Stoican, printre lacrimi.