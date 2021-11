Răsturnare de situație în ancheta morții lui Petrică Mîțu Stoian. Fiica impresarului Doru Gușman, de profesie medic, aruncă în aer declarațiile specialiștilor de la clinica privată: "Nu a sunat niciun anchetator să ceară telefonul, nimeni nu s-a gândit"

In articol:

Ancheta în ceea ce privește cauza morții lui Petrică Mîțu Stoian poate lua o întorsătură neașteptată, după descoperirea făcută de una dintre fiicele impresarului Doru Gușman.

Andreea, care este de profesie medic, a dat peste mai multe conversații din telefonul atistului, care arată cât timp a petrecut, de fapt, interpretul de muzică populară în camera cu oxigen hiperbaric.

Fiica lui Doru Gușman: "Tati a spus o prostie că i-a mărit doza de Simtrom, nu e adevărat!"

Andreea, fiica impresarului Doru Gușman, a ținut să lămurească situația potrivit căreia Petrică Mîțu Stoian ar fi luat supradoză de anticoagulante. Tânăra, care profesează ca medic, a dezvăluit faptul că artistului i s-ar fi micșorat doza de medicamente treptat, după ce a făcut un test de analize, din cauză că se confrunta cu fibrilații: "Vă trimit toate conversaţiile mele despre COVID-19. Tati a spus o prostie că i-a mărit doza de Simtrom, nu e adevărat. Acum două săptămâni eu am fost cu dânsul la doctor și şi-a făcut un set de analize, i-au ieşit foarte proaste. Ne-am dus pentru că simţea că e iar în fibrilaţii. A fost de două-trei ori în fibrilaţie şi l-a scos din fibriliaţi.

Andreea Gușman, fiica lui Doru Gușman, alături de Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

I-au înjumătățit doza de Sintrom (anticoagulant). Într-o zi lua jumătate, într-o zi lua un sfert. Apoi a luat mai puțin, i-au dat doar un sfert și în următoarea zi jumătate dintr-un sfert. Noi ne-am dus cu un INR de 7. Are două seturi de analize în două săptămâni, are două EKG-uri și i-a făcut bine tratamentul, INR-ul a scăzut la 2, cum îl are în mod normal. A făcut tratament, a fost în 2019. A trecut, era sănătos. A făcut anul acesta CT. Am făcut acel CT. Nu mai aveam nicio investigaţie din iunie. Vă trimit print screen în care îmi spunea cât de minunat e la această clinică. Întâi consultaţi-l pe medicul Militaru şi pneumologul şi după vă duceţi.", a transmis fiica lui Doru Gușman, impresarul solistului, pentru România TV.

Petrică Mîțu Stoian alături de Doru Gușman, impresarul lui [Sursa foto: Facebook]

"Are o perioadă foarte mare în care nu a fost activ pe telefon"

Fiica impresarului a ținut să dezvăluie și ultimele conversații găsite în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian, care ar reda faptul că artistul a stat mai mult timp în camera cu oxigen hiperbaric, decât au declarat medicii clinii private. Andreea Gușman a precizat că a urmărit să vadă dacă intervalul în care artistul nu a fost activ pe telefon se suprapune cu declarațiile specialiștilor de la clinica din Reșița, iar concluzia a ridicat un semn de întrebare: "Telefonul, el stătea non-stop pe rețelele de socializare. Am văzut că nu a fost activ între 16:30 și 17:21 în ziua cu tratatmentul respectiv. Am căutat să fac print-screen, să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea. Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus 75 de minute. Am găsit o conversație în care a spus că a intrat în cameră: "Iată că au venit să mă ia, să mă bage în cameră".

Nu a sunat niciun anchetator să ceară telefonul, nimeni nu s-a gândit. Eu sunt cea care îi făcea configurări pe telefon, eu îi știu toate parolele. Nu putea nmeni să intre în telefon, pentru că era parolat. Eu știam că l-au luat și m-am uitat în telefon, de asta am vrut să văd. Are o perioadă foarte mare în care nu a fost activ pe telefon, între 16:30 și 17:21. Nu l-a convins nimeni! Într-o seară îmi trimitea site-ul: "Ia uite ce minunat e aici!", a mai spus fiica lui Doru Gușman, pentru sursa amintită.