Nicușor Brănescu, medicul de la Maternitatea Polizu care s-a împușcat în cap, a așteptat să rămână singur în casă înainte să recurgă la gestul halucinant! Fiica lui este cea care l-a găsit încă în viață și a dat alarma

Medicul Nicușor Brănescu și-a pus capăt zilelor în urmă cu o zi, în propria locuință, atunci când s-a împușcat în cap cu un pistol de tip airsoft cu bile de cauciuc, după ce s-a asigurat că soția și copiii plecaseră de acasă.

Specialistul de la Maternitatea Polizu a ajuns de urgență la spital, a stat pe masa de operație în jur de 24 de ore, dar fiindcă rănile suferite erau atât de grave, în cele din urmă, din păcate,

i-a fost declarat decesul.

Nicușor Brănescu trăia când a fost găsit de fiica sa

Însă, ceea ce s-a aflat ulterior este faptul că medicul ginecolog, în ciuda rănilor grave suferite, a fost găsit în viață după ce s-a împușcat. Fiica sa, medic și ea de profesie, l-a găsit la podea și tot ea a sunat la numărul unic de urgență 112.

Moartea sa, însă, nu a mai putut fi evitată, lăsând acum un mare gol în rândul familiei, prietenilor și a celor care l-au cunoscut.

”Nu l-am mai văzut de vreo două săptămâni. Am rămas chiar surprinsă când am auzit. Ne cunoaştem de mulţi ani. Am născut copilul cu el. E un om deosebit”, sunt cuvintele vecinei doctorului mort, conform observatornews.ro.

Tragedia familiei Brănescu a venit la trei ani distanță de când a fost cercetat penal pentru malpraxis, după decesul unui nou născut.

Atunci, o femeie a pierdut sarcina și l-a acuzat pe medic de acest lucru, însă procurorii au considerat că nu el a fost de vină pentru tragedie şi au clasat dosarul, dar asta nu l-a făcut pe Brănescu să depășească mai ușor situația.

De atunci, medicul s-a confruntat cu depresia și chiar începuse să urmeze un tratament în acest sens, însă nimic nu i-a fost de ajutor în lupta cu moartea.

”Avea un dar. Era o persoană dedicată profesiei medicale. Puţine persoane îşi făceau timp ca el să-şi dedice timp pacientei. Câteodată sunt lucruri care ne pot scăpa, trebuie să o recunoaştem. Munca te face să mai şi greşeşti. Am vorbit cu Doina Brănescu. Mi-a spus că Nicuşor nu este bine”, a spus Nicolae Suciu, doctor Polizu.

”Din păcate, suntem în mijlocul unui fenomen. Este rezultatul stresului, un volum de muncă mare, suprasolicitării fizice, epuizării. În jur de 34% din medici sunt într-un stadiu de epuizare înalt şi foarte înalt. 4% sunt în stadiu foarte înalt, o boală acută, foarte gravă”, a declarat Dr. Daniel Coriu, Președintele Colegiului Medicilor din România.

Stresul, oboseala, spun colegii lui, dar și depresia cu care se confrunta, subliniază psihiatrul, l-au făcut pe medicul Nicușor Brănescu să nu-și mai găsească locul pe pământ.

”Pentru medici, când intervine un proces de malpraxis, poate fi un pai care să rupă spinarea cămilei. Poate fi o chestiune profund traumatizantă”, spune un psihiatru.