In articol:

Nikolas Sax a băgat dihonia între Salam și Guță. Liviu l-a criticat pe Florin pentru decizia de a scoate o piesă cu Nikolas Sax, la doar câteva luni după ce a râs de el, spunând că ”toți zugravii s-au făcut lăutari”. Salam a luat foc și a intrat în live, spunându-i lui Guță că ”trebuie să dea bani să poată vorbi de el”.

Liviu Guță: ”Salam și Nikolas Sax scot o piesă împreună - mi se pare o mare prostie”

”Am văzut un promo pe Youtube și m-a mirat faptul că Florin Salam va face o piesă cu Nikolas Sax. Despre Florin Salam am doar vorbe frumoase, de laudă. Evident, despre Nikolas nu am aceeași părere. Dar nu știu de ce a prins chestia asta la televizor cu pupături în c.... Știți expresia, să lauzi pe cineva încontinuu și atunci omul evident că te sună, hai să facem o piesă... Florin Salam și Nikolas Sax vor face o piesă împreună, ceea ce mie mi se pare o mare, mare prostie.

Nu știu de ce ar face o piesă Florin Salam cu Nikolas Sax doar de dragul că i-a zis la televizor: ”Florin Salam, idolul meu, visul meu să fac o piesă cu el”... Evident că e vrăjeală, îl doar pe Nicholas undeva de Florin Salam. Că doar Salam nu e prost.

Citeste si: Ramona de la Puterea Dragostei, dezamăgită de Nikolas Sax la prima întâlnire. Ce nu i-a plăcut la el: „Aparențele înșală!”

Citeste si: Ramona se întoarce la Puterea Dragostei sezonul 3! Cum a luat decizia

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, pus să aleagă între Bianca și familia lui? Răspunsul care îi va șoca pe toți: „Bianca să fie...”

N-am treabă, faceți cu cine vreți. Dar mă miră faptul că uneori... chiar și Florin, i-a făcut zidari și acum faci piese cu ei. Ok, este viața ta, e cariera ta și așa mai departe. Faci ce vrei tu, eu doar mi-am expus punctul de vedere”, a spus Liviu Guță într-un vlog.

Florin Salam către Liviu Guță: ”Ești foarte talentat, ne imiți pe toți”

În seara următoare, Florin Salam a reacționat dur, așa cum nu a mai făcut-o niciodată. El a intrat live pe Intsagram și i-a răspuns lui Liviu Guță.

”Ca să pomenești numele meu, trebuie să bagi mâna în buzunar. Liviule, chiar vreau ca ăștia din presă să înregistreze asta, să ajungă la tine. Liviule, acum spun eu, dacă te uiți: bă frate, tu ești foarte talentat. Te pune omul să cânți ca Pepe, bagi, zici că ești Pepe întreg, ca nașul Adrian, ca mine cânți... Bă, dar ca tine nu cânți? Nu te-am auzit niciodată. Ești mare voce, dar trebuie să stai de vorbă cu mine să poți să-ți formezi un stil al tău. Tu cânți ca noi toți, bă dar tu trebuie s-ți formezi un stil al tău, măcar acum, la vârsta asta. Am îneles că tu ne copiezi pe noi, dar eu n-am auzit o melodie să cânți ca tine. Sunt sigur că ești bombă, că ești forță, că n-ai cum, ai glasul șmecher”, i-a spus Florin Salam.

Guță: ”Cânt ca Edith Piaf, dacă vreau”

Liviu Guță a băutut puțin în retragere și a explicat că el îl respectă în continuare pe Florin Salam și că asta nu se va schimba, indiferent de ce se întmplă între ei.

”Florine, sincer, nu te mint, nu știu care e vocea mea. Eu am un dar de la Dumnezeu, să imit foarte multe voci, de la Edith Piaf până la... Cum ar fi să cânt pe vocea mea și să iasă prost? (...) Să nu înțelegeți că eu cu Florin Salam, vreodată, mă cert sau că el mi-a dat o replică să ne certăm... E posibil să-l fi sunat cineva să-l îmbârlige, nu cred că Florin are timp să intre pe Youtube. Oameni cu rea intenție. (...)

Despre Florin Salam nu am ce să vorbesc, deoarece nu mai există cuvinte de laudă. Florin Salam este un cântăreț, și nu pup în fund pe nimeni, care muncește foarte mult și de foarte mulți ani, un om care ne răcorește prin vocea sa. Și, să fim corecți, toți mâncăm din muzica lui prin piesele pe care le cântăm pe la nunți, pe la petreceri și așa mai departe, în afară de piesele noastre”, a mai spus Liviu Guță.