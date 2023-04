„Nimic din ce a fost între noi nu este rușinos” Horia Brenciu a dat-o de gol pe Andreea Marin. Puțini știau ce s-a întâmplat când s-au cunoscut

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar ”Zâna Surprizelor”, așa cum mai e cunoscută brunetă, nu se dă niciodată înlături să vorbească despre viața sa, așa cum s-a întâmplat și recent, căci invitată în cadrul podcast-ului lui Horia Brenciu, șatena a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa.

Ei bine, însă, la un moment dat, în cadrul interviului, Horia Brenciu și-a adus aminte de momentul când a cunoscut-o pe Andreea Marin, însă pentru că aceasta nu-și mai amintea cu exactitate, artistul i-a povestit vedetei pe îndelete ce s-a întâmplat atunci, cei doi amuzându-se copios pe baza acestui subiect.

„Horia Brenciu: Vreau sa te întreb acum daca îți mai aduci aminte cum ne-am întâlnit noi prima data?

Andreea Marin: Nu știu prima dată, nu știu. E nasol? E ceva rușinos?

Horia Brenciu: Nu, dar cred că… Nu, nu. Nimic din ce a fost între noi nu este rușinos, Andreea dragă, dar..

Andreea Marin: Surprinde-mă. Iart-o pe mamaie că nu își mai amintește.

Horia Brenciu: Eram în 1995. Doru Dumitrescu te-a văzut, cum au făcut toți cei care ți-au scris la Țara lui Piticot. Și ți-a dat un telefon, probabil o fi vorbit cu niște șefi de-ai tăi de la TVR Iași

Andreea Marin: Eu nu făceam doar Țara lui Piticot, eu făceam și emisiuni de oameni mari, dar asta era cea produsă de mine.

Horia Brenciu: Și țin minte și acum. Doru zice: <Hai să facem emisiunea. Undeva pe malul lacului. Hai să o invităm pe Andreea Marin>. Discutam zilele trecute cu Toni Grecu de această întâmplare.

Andreea Marin: Această scenă. Îmi amintesc cum am căzut în apă, nu am uitat momentul ăla.

Horia Brenciu: Deci ăsta e Pastilă, se aruncă în apă. Pastilă cu vioara, cu arcușul, iese din apă, iar apoi într-o nebună întâmplare… (n.r – o ia și se aruncă cu ea în apă).

Andreea Marin: Eu nici nu știam să înot, nici acum nu știu. El a fost spontan, dar eu habar nu aveam.

Horia Brenciu: Nu pot să cred așa ceva. Aflu asta după ani de zile.

Andreea Marin: Noroc că nu era apa prea adâncă. Am rezistat și eram și pe tocuri.

Horia Brenciu: Eu eram în spatele camerelor și mă uitam când te-a luat pastilă în brațe și s-a aruncat cu tine. Și ziceam: <O să se șteargă asta, nu?>

Andreea Marin: Hai, nu fiți perverși acum, că de fapt i-ați suflat în ureche. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Pentru mine a fost doar un moment haios, căruia nu i-aș da o importanță memorabilă, pentru că e haios, ei erau haioși. În contextual ăla treaba a fost simpatică.”, a fost discuția dintre cei doi, în cadrul podcast-ului de pe YouTube.

Andreea Marin a petrecut Paștele acasă la soacra sa

Înainte de Sărbătorile Pascale, Andreea Marin a vorbit despre tradițiile și obiceiurile de la care nu se abate niciodată când vine vorba de Paște. Ei bine, însă, dacă de-a lungul timpului, soacra ”Zânei” a tot mers în vizită la fosta prezentatoare TV, anul acesta de sărbători, a venit rândul Andreei Marin să fie musafir acasă la mama iubitului ei.

„De Paște mergem la țară, ne place foarte mult pacea de acolo. Petrecem împreună cu familia restrânsă. Mergem la biserică, la cimitir, sunt în obiceiurile noastre, masa de paște cu preparatele tradiționale... De data aceasta vom merge la casa mamei prietenului meu, Adrian.

De gătit se ocupă mamele, de aranjat masa și casa, mai exact de decorat, mă ocup eu. E ceva ce îmi place foarte mult. Nu e prima dată când mergem acolo. De-a lungul timpului, a venit și ea la noi” , a declarat Andreea Marin, conform Viva.