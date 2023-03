„Am ajuns să mă gândesc la sinucidere” Andreea Marin a dezvăluit abia acum prin ce a trecut! Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu depresie. Ce i s-a întâmplat?!

In articol:

La 48 de ani, Andreea Marin este în continuare una dintre cele mai iubite vedete din țara noastră. Prezentatoarea TV are o carieră de peste trei decenii în spate și se poate considera o femeie cu adevărat împlinită, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Publicul larg o cunoaște pe „Zâna Surprizelor” drept o prezență optimistă, care se bucură de o viață roz. Iată însă că lucrurile nu au stat mereu așa pentru celebra realizatoare TV. Cu ceva timp în urmă, aceasta s-a confruntat cu o afecțiune extrem de comună în rândul românilor: depresia.

„Zâna Surprizelor” a vorbit cu lacrimi în ochi despre clipele grele pe care a fost nevoită să le înfrunte. [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Marin, în pragul sinuciderii. Vedeta a mărturisit cu tristețe prin ce a trecut

Celebra prezentatoare TV a trecut printr-o dramă greu de imaginat în copilărie. La vârsta de doar 9 ani, Andreea s-a confruntat cu o situație cutremurătoare. Mama vedetei s-a stins din viață, chiar în brațele acesteia. Anii au trecut iar Andreea a încercat mereu să fie pozitivă și privească cu optimism spre viitor.

Iată însă ca atunci când a ajuns la maturitate, viața i-a aruncat în cale o afecțiune serioasă, moment în care viața ei s-a schimbat.

Andreea Marin s-a luptat ceva timp cu o depresie cruntă, care a afectat-o atât de tare pe vedetă încât aceasta era la un pas să își ia viața.

La acea vreme, boala a făcut ca o mulțime dintre relațiile prezentatoarei TV să se destabilizeze, printre care și cea cu fiica și cu fostul ei partener de viață, așa cum a mărturisit chiar ea.

„Depresia este o boală! În primul rând, e o boală și nu o vină. Și cel care află că are depresie trebuie să înțeleagă asta, el nu e vinovat că are depresie. El este pur și simplu atins de o boală care se poate vindeca. Dar a încerca să te vindeci singur, mai cu seamă dacă ai ajuns într-un stadiu al bolii care te duce spre zone prea întunecate, îți duce mintea, sufletul, îți strici relațiile cu ceilalți, pentru că asta se întâmplă… Ai insomnii care devin pe termen lung și care te dărâmă pur și simplu. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu se pot rezolva de unul singur”, a spus Andreea Marin, la FRESH by UNICA.

Printre simptomele cutremurătoare pe care Andreea a fost nevoită să le îndure în perioada în care suferea de depresie se numără insomniile, care i-au afectat semnificativ stilul de viață, dar și schimbările extrem de bruște din punct de vedere emoțional.

Pentru că a retrăit acel moment, Andreea a profitat de ocazie și i-a îndemnat pe toți cei care au fost diagnosticați cu această tulburare sau au suspiciuni că ar putea suferi de această afecțiune să apeleze la ajutor specializat, pentru că depresia este o boală cruntă, care nu poate fi depășită fără sprijin extern, spune vedeta.

„Și în ziua în care vei simți ca o gheară care îți strânge sufletul și că nu poți s-o ții sub control, că ai lacrimi în ochi aparent fără motiv… Nu, cei din jurul tău te pot privi și pot crede că: „Doamne, are de toate și se plânge mereu! Ce-i cu asta?!”. Ziua în care nu vei mai putea să dormi, vei simți că insomnia te cuprinde noapte de noapte, că nu mai poți să pui stăpânire pe sentimentele tale și că reverși nemulțumirile, toate aceste nemulțumiri ale tale, dar nu ca o excepție, că tuturor ni se mai întâmplă la nivel de excepție, ci devine o regulă să faci asta asupra celor chiar pe care îi iubești cel mai mult și care, la un moment dat, nu te mai pot înțelege că nu sunt specialiști, te iubesc, dar nu te înțeleg până la capăt. În momentul acela trebuie să înțelegi că nu e nicio rușine să mergi la un psiholog și, dacă el îți indică, să mergi la un psihiatru. Nu e nicio problemă!”, a mai spus realizatoarea TV.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură YouTube]

