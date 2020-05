In articol:

Au aparut detalii noi despre ce s-a intamplat cu mezzosoprana Maria Macsim Nicoara in noaptea in care a cazut pe scari si s-a lovit la cap. Probele preluate au aratat ca artista din Iasi avea o alcoolemie uriasa in momentul in care s-a prabusit in casa. In jurul orei 23, cand mezzosoprana a suferit accidentul care a bagat-o ulterior in coma, avea o alcoolemie de peste 2 la mie.

Politistii au aflat ca Maria Macsim Nicoara a consumat alcool atat acasa, cat si cand a mers in vizita la rude.

Alcoolemie uriasa in sangele mezzosopranei Maria Macsim Nicoara in noaptea in care a cazut pe scari si si-a spart capul

"Din cauza alcoolemiei mari, corpul nu se mai poate apăra, să reacţioneze, în sensul să se ţină de ceva, cum ar fi o balustradă. Sau să se apere cu mâinile, în momentul căderii. De asemenea, este posibil să nu fi simţit durere foarte mare imediat după cădere, din cauza alcoolului care i-a amorţit simţurile, iar capacitatea de autoapărare a organismului s-a diminuat considerabil“, a declarat un medic legist iesit la pensie, pentru jurnalistii de la Ziarul de Iasi.

Citeste si: Sotul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara si-a lasat gravida amanta?! Dezvaluiri

Citeste si: Cazul sopranei care a căzut pe scări! Maria Macsim Nicoară, ucisă? Verdictul specialiștilor! Profilerul din dosarul Mădălinei Manole dezvăluie detaliul care poate schimba ancheta

Citeste si: De ce nu poate fi condamnat soțul mezzosopranei din Iași? Criminaliștii arunca bomba!

Potrivit unor surse care au avut acces la dosar, soprana casatorita cu pianistul Codrin Nicoara avea trei echimoze: la umar, la cap si la ochi. Legistul este de parere ca vanataile de la ochi ar fi putut proveni de la fractura craniana pe care a suferit-o cantareata in momentul cazaturii pe scari. Exista voci care sustin ca Maria Nicoara si partenerul ei de viata s-ar fi certat in noaptea accidentului. Barbatul ar fi avut o amanta de aproximativ un an, iar femeia, si ea casatorita, ar fi acum insarcinata cu Nicoara.