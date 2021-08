Noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel: "La 82 de ani trebuie să fiu mai atent"

In articol:

Alexandru Arșinel a decis să se mute la Sinaia pe toată durata verii, pentru a putea scăpa de canicula din Capitală. Artistul vrea să revină în tomană pentru analize.

Alexandru Arșinel, noi declarații despre starea de sănătate

Timp de trei săptămâni, Alexandru Arșinel a stat în spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Aristul a trecut prin momente dificile, însă starea lui de sănătate pare că este din ce în ce mai bună.

Până atunci, actorul respectă indicațiile primite din partea medicilor, dar ține cont și de vârsta pe care o are.

Citeste si: Alexandru Arșinel împlineşte astăzi 82 de ani! Vezi cum arăta marele actor în tinereţe

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

„Trebuie să mă descurc aşa cum se descurcă toată lumea. Eu acum sunt într-o zonă mai aerisită, nu trebuie să mă plâng, spre deosebire de fraţii mei, de prietenii mei de la Bucureşti care aşteaptă să aibă o fereastră să fugă într-o zonă de munte.

Cu sănătatea mă descurc, văd că mă lasă în pace. Urmez indicaţiile doctorilor legate de pandemie, de transplantul de rinichi, de tensiune. Toate se adună de la o vârstă, iar la 82 de ani trebuie să fiu şi eu mai atent.

La Sinaia stau toată vara. Sunt în concediu acum. Încerc să dau o fugă până în satul meu natal, la Dolhasca, că aş vrea să aprind o lumânare la mormântul părinţilor. Mi-e dor să merg la mormântul lor. N-am mai fost de un an şi ceva. Altădată mă duceam an de an. Mai ales când trăia Stela, aveam multe deplasări în ţară şi în Bucovina. Şi când treceam pe acolo, urcam în deal, unde sunt îngropaţi mama, tata şi fratele meu Petrică„, a spus Alexandru Arşinel.

Actorul a fost infectat cu virusul COVID-19

În urmă cu doar câteva luni, după ce și-a făcut vaccinul, Alexandru Arșinel s-a infectat cu noul coronavirus.

După ce a simțit primele simptome, a decis să meargă să își facă un test. Rezultatul a ieșit pozitiv, atât pentru el, cât și pentru soția artistului.

Alexandru Arșinel[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Alexandru Arșinel s-a vindecat de Covid-19! Primele declarații: „Grija pentru ziua de mâine persistă...

“Am făcut vaccinul, eram fericit, pregăteam o premieră. Într-o zi au apărut nişte simptome, nu foarte puternice, am cerut să fiu testat şi la test am ieşit pozitiv. Şi, uite aşa, s-a aflat că am coronavirus, şi eu, şi soţia mea, şi, prin sprijinul dat de Matei Bals, am fost colectat, cum s-ar spune, din casă, împreună cu soţia şi dus acolo. Am avut acest noroc să fiu înconjurat de o echipă de medici excelenţi în frunte cu doctorul Marinescu şi d-nul doctor Streinu, d-na doctor Marinescu şi d-na doctor Matei. Am fost un caz special, fiind bântuit cu o boală imunosupresoare cu transplant”, a povestit Alexandru Arşinel.