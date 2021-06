Alexandru Arșinel împlineşte astăzi 82 de ani! Vezi cum arăta marele actor în tinereţe

In articol:

Alexandru Arșinel împlineşte astăzi 82 de ani! Vezi cum arăta celebrul actor de comedie în tinereţe, dar şi cum a decis să dea admiterea la Facultatea de Teatru din București.

Alexandru Arșinel împlineşte astăzi 82 de ani

Alexandru Arșinel s-a născut pe 4 iunie 1939 la Dolhasca, Suceava. Actorul român de comedie este director al Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București.

Marele actor care este astăzi, Alexandru Arşinel, a fost convins de mama sa să dea admiterea la Facultatea de Teatru din București.

Alexandru Arşinel îşi începe cariera la TVR, iar mai apoi la la Teatrul Maghiar din Târgu Mureş. În 1964, Alexandru Arşinel dă concurs la Teatrul de Revista “Constantin Tănase”, unde va juca alături de nume mari precum: Mircea Crișan, Puiu Călinescu, Horia Căciulescu, Ion Antonescu- Cărăbuș, Zizi Șerban, Mihai Ciucă, Elena Burnaz, cuplurile Horia Șerbănescu – Radu Zaharescu sau Nicu Constantin- Alexandru Lulescu în spectacole de teatru de revistă.

Tot pe atunci, Alexandru Arşinel începe să facă cuplu pe scenă cu regretata Stela Popescu.

Alexandru Arşinel devine directorul Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” în anul 1998.

Alexandru Arșinel [Sursa foto: MediaFax Foto]

Alexandru Arşinel, Cetățean de Onoare al orașului Suceava

Alexandru Arșinel a fost ales Cetățean de Onoare al orașului Suceava și al comunei natale, Dolhasca, iar Casa de Cultură din localitate îi poartă numele din anul 2014.

Celebrul actor are o vastă activitate în teatru, film, televiziune si teatru radiofonic, iar pentru întreaga sa activitate artistică a obţinut numeroase premii şi distincţii.

Printre cele mai celebre producţii cinematografice în care Alexandru Arşinel are un rol se numără: „Vacanță la mare”- 1962, „Cerul începe la etajul trei”- 1967, Ultimele zile ale verii (1976), 'Ana și hoțul"- 1981, 'Ca-n filme- 1983, Vară sentimentală (1986), Colierul de turcoaze (1986), În fiecare zi mi-e dor de tine'- 1987, 'Miss Litoral- 1990, 'Băiatul cu o singură bretea -1991, 'A doua cădere a Constantinopolului- 1994, 'Paradisul în direct'- 1997, ”Sexy Harem Ada-Kaleh”- 2001, ”'Războiul sexelor', 2007- 2008 sau 'Toată lumea din familia noastră'- 2012. A realizat dublaje în filme de animație, fiind vocea Ursului Baloo în fimele „Cartea Junglei” („Jungle Book”) și „Cartea Junglei 2” („Jungle Book 2”) și a Șerifului în filmele „Mașini” („Cars”) și „Mașini 2” („Cars 2”). A fost Micul John în „Robin Hood” și maestrul Auguste Gusteau în filmul „Ratatouille”.

Alexandru Arșinel împlineşte astăzi 82 de ani[Sursa foto: MediaFax Foto]

Alexandru Arșinel a avut COVID-19

În urmă cu două săptămâni, Alexandru Arșinel și soția lui, Marilena, au fost internați la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Cei doi au fost infectați cu noul coronavirus, la două luni după ce s-au vaccinat. Din fericire, nu au făcut o formă gravă a virusului și au fost externați rapid. Alexandru Arșinel vorbit atunci despre stare de sănătate. Celebrul actor susține că duce grija zilei de mâine.

„Am avut noroc, nu trebuie să fac un implant mamar și trebuie să mă apăr doar vizavi de această nenorocire. Nu spun că e ceva ușor, dar această pandemie este cumplită. Noroc că am dat peste un grup de specialiști. Nu înseamnă că ne simțim foarte bine. Nu știu dacă te refaci vreodată cu adevărat. Grija pentru ziua de mâine persistă multe săptămâni. Am mâncat destul de bine. Am avut noroc că au fost copiii pe lângă noi, iar printre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să fac un duș fierbinte ca să mă dezintoxic de mirosul de spital, de atmosfera de acolo. Nu e plăcut deloc”, a declarat Alexandru Arșinel.