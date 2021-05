Alexandru Arșinel s-a vindecat de Covid-19! Primele declarații: „Grija pentru ziua de mâine persistă...

In articol:

Alexandru Arșinel și soția lui, Marilena, au fost internați la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Cei doi au fost infectați cu noul coronavirus, la două luni după ce s-au vaccinat. Din fericire, nu au făcut o formă gravă a virusului și au fost externați în urmă cu câteva zile.

Alexandru Arșinel a oferit primele declarații despre actuala sa stare de sănătate. Celebrul cator susține că are în continuare grija zilei de mâine.

„Am avut noroc, nu trebuie să fac un implant mamar și trebuie să mă apăr doar vizavi de această nenorocire. Nu spun că e ceva ușor, dar această pandemie este cumplită. Noroc că am dat peste un grup de specialiști. Nu înseamnă că ne simțim foarte bine. Nu știu dacă te refaci vreodată cu adevărat. Grija pentru ziua de mâine persistă multe săptămâni. Am mâncat destul de bine. Am avut noroc că au fost copiii pe lângă noi, iar printre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să fac un duș fierbinte ca să mă dezintoxic de mirosul de spital, de atmosfera de acolo. Nu e plăcut deloc”, a declarat Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel și soția lui s-au vindecat de noul coronavirus

Cum se simte soția lui Alexandru Arșinel, după ce s-a vindecat de Covid-19

Celebrul actor a mărturisit că a avut noroc că nu a avut o fromă gravă a virusului, iar personalul care s-a înrgijit de el și soția lui a fost unul excepțional.

Alexandru Arșinel a adăugat că soția lui este mult mai calmă decât el și a făcut față situației cu brio.

„E o teamă pentru ziua de mâine, în caz de unul cedează, ce se întâmplă cu familia. Am avut noroc și de o echipă de medici excepționali și vreau să spun ca avem noroc. Ea este un om liniștit, un om care împrăștie în jurul ei liniște și calm. Nu este un om agitat ca mine. Suntem de peste 50 de ani împreună și ne leagă multe, e parte din viața mea”, a adăugat celebrul actor.