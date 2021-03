Noi detalii despre starea de sănătate a lui Nelu Ploieșteanu! Cum se simte cântărețul în aceste momente: "Din păcate..."

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, marele artist Nelu Ploieșteanu a fost internat de urgență la ATI, după ce a contractat virusul COVID-19. Astăzi, unul dintre prietenii lui, jurnalistul Florin Codurățeanu, a vorbit despre starea de sănătate a cântărețului.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Nelu Ploieșteanu

Jurnalistul Florin Condurățeanu a vorbit despre starea de sănătate a prietenului său. Potrivit celor spuse de acesta, nu au apărut deloc îmbunătățiri. Pe lângă asta, Nelu Ploieșteanu se mai confruntă cu alte probleme de sănătate mai vechi, ceea ce îi îngreunează și mai tare procesul de vindecare.

„Din lipsă de locuri, Nelu Ploieșteanu e la ATI Toxicologie. Din păcate, nu au apărut deloc îmbunătățiri în stările de respirație și de saturație cu oxigen, grav deteriorate.

Prin bolile vechi, fibroză pulmonară, întărirea țesutului dintr-un fost impact, a venit cu starea aparatului pulmonar rea.

Peste asta s-a suprapus COVID-ul, întârziat ca acțiune prin plecarea lui de la spital. Situația este fără îmbunătățiri, gravă, dar se luptă ca să fie ținut în stare de «plutire»”, a declarat jurnalistul Florin Condurățeanu, potrivit Antena Stars.

Nelu Ploieșteanu[Sursa foto: Facebook]

Nelu Ploieșteanu se află într-o stare extrem de gravă, fiind intubat, cu o saturație de 50% și cu plămânii afectați în proporție de 70%, după ce a contractat noul coronavirus.

Jurnalista Mara Bănică a publicat un mesaj în mediul online, unde mărturisește că familia artistului este disperată și că-și dorește să afle mai multe vești despre starea de sănătate a acestuia.

” In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%. Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta.

In astfel de momente, in care parintele tau se lupta pentru fiecare respiratie, ai vrea sa dai viata de la tine, doar ca sa traiasca. Dragi cadre medicale, va e greu de un an de zile in lupta voastra continua. Dar putina empatie si o vorba buna pot schimba enorm starea unui om. Va multumesc”, este mesajul postat de Mara Bănică, pe rețelele sociale.