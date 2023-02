„Noi nu ne batem joc de nimeni” Tzancă Uraganu și-a redeschis shaormeria! Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC în fast-food-ul manelistului

In articol:

Tzancă și-a deschis un restaurant de tip fast-food în urmă cu doar câteva săptămâni. Manelistul a avut un succes remarcabil încă de la început. În urma unui control ANPC, shaormeria a fost închisă după ce au fost găsite o serie de mici nereguli.

În cadrul unui live realizat pe rețelele de socializare, manelistul a explicat care au fost motivele pentru care s-a decis închiderea pentru 24 de ore a fast-food-ului, moment în care le-a arătat fanilor lui în ce condiții angajații săi își desfășoară activitatea.

Tzancă Uraganu a anunțat că și-a redeschis restaurantul de tip fast-food. După o mulțime de speculații apărute mai ales pe TikTok, artistul a vrut să lămurească situația și să-și liniștească toți fanii cu privire la calitatea ireproșabilă pe care le au toate produsele și ingredientele.

Citește și: Instanța a decis în cazul părinților români stabiliți în Danemarca, acuzați că și-au maltratat bebelușul. Verdictul dat de autorități în acest caz

Tzancă Uraganu, motivul pentru care fost închisă shaormeria din București

Mai exact, inspectorii ANP au găsit în shaormeria lui Tzancă mici detalii care nu au fost puse la punct, care s-au putut rezolva foarte ușor.

Unele dintre ele ar fi temperatura de depozitare în frigider a sosurilor care, conform regulamentului, ar fi trebuit ținute între 4 și 8 grade, pe când Tzancă Uraganu le avea depozitate la 9 grade.

Citeste si: “Cred că e foarte rănită.” Catinca Roman a răbufnit, după ce a auzit cuvintele spuse de Oana Roman la adresa ei- kfetele.ro

O altă măsura care a mai fost luată a fost reamplasarea sosurilor în recipiente din inox din cutiile de proveniență. Tzancă Uraganu și-a asigurat toți fanii că tot ceea ce vinde în shaormeria sa, atât în Ploiești, cât și în București, este de calitate superioară tot timpul.

De asemenea, artistul le-a explicat fanilor săi că, fiind la început de drum în acest domeniu, este firesc să nu cunoască toate detaliile necesare legate de organizare.

Citește și: Tzancă Uraganu, imagine emoționantă cu bunica lui! Manelistul le-a arătat tuturor cum arată casa în care a copilărit

„ După cum știe toată lumea, shaormeria de la București, și chiar Ploiești, dar la Ploiești, pentru că am vrut eu, au fost închise câteva zile. Cea de la București trebuia închisă doar pentru 24 de ore, pentru că au venit cei de la ANPC și au găsit niște mici detalii, așa pot să spun. Toată lumea m-a întrebat, am văzut și comentarii, și postări.. M-au sunat și televiziuni, că ce s-a întâmplat? Alții m-au întrebat, poate că voiau să mănânce, alții au întrebat probabil că se bucurau.

Tzancă Uraganu: „Nu încercăm să furăm pe nimeni”

În legătură cu shaormeria de la București, vreau să vă spun că a fost închisă din următoarele mici probleme, aș putea să spun. Eu sunt în acest domeniu la început, așa cum am fost și-n muzică. Până am devenit un profesionist în muzică, a durat. Am făcut greșeli, dar așa e în orice meserie (…) Deci, probleme au fost următoarele, așa din ce știu eu: maioneza și toate sosurile, în loc să fie ținute la frigider între 4 și 8 grade la frigider, au fost la 9. Am avut o folie pe frigiderul pe care l-am cumpărat și a trebuit să o dăm jos, o altă mică problemă. Să nu se înțeleagă că la noi există vreodată și nici nu va exista vreodată mâncarea să nu fie bună, proaspătă sau să fie expirată, cum au găsit la alte restaurante (…)

La noi se face shaorma foarte mare. Noi nu ne batem joc de nimeni, nu încercăm să furăm pe nimeni, de aia ne ajută Dumnezeu. Am făcut acest live, chiar în ziua în care s-a deschis. Trebuia să deschidem mai devreme, de câteva zile, dar am fost plecați și nu am avut când. Domnii ne-au dat acordul. La noi este curățenie exemplară. ”, a declarat Tzancă Uraganu pe pagina sa de Facebook.