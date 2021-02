Nominalizare surpriză la Survivor România. Faimoșii și-au schimbat strategia și nu au votat pentru eliminare o „verigă slabă”. „Îmi plânge sufletul!”

In articol:

Nominalizare surprinzătoare la Survivor România, după ce Faimoșii au pierdut imunitatea pentru a doua oară în această săptămână. Vedetele au decis cine riscă să părăsească competiția.

Nominalizare surpriză la Survivor România. Elena Marin, în pericol

Faimoșii au nominalizat-o pentru eliminare pe Elena Marin, una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România. Deși strategia sălbaticilor a fost până în acest moment al competiției să scoată oamenii slabi din echipă, iată că de această dată a fost vizată Faimoasa cu cele mai mari perfomanțe.

Elena Marin susține că nominalizarea nu este o surpriză pentru ea și că încă visează în continuare să câștige Marele Premiu. Vedeta are încredere în publicul de acasă și speră că va fi votată pentru a continua lupta pentru supraviețuire din Dominicană.

„Da, mă așteptam, dar în același timp cred foarte mult în Dumnezeu, fiecare dintre noi are un parcurs. Am venit la această emisiune să îmi urmez visul, lupt până la capăt și cred că Dumnezeu are grijă de toate. Mă bazez foarte tare pe ceea ce s-a văzut acasă, de dreptate. În continuare, chiar dacă îmi plânge sufletul, visez să câștig Survivor România 2021, Dumnezeu știe cum le așează”, a declarat Elena Marin, cu ochii în lacrimi.

Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoșii au pierdut imunitatea la Survivor România

Faimoșii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige meciul de imunitate, iar în această săptămână unul dintre aceștia va părăsi competiția. Sălbaticii spun că traversează o perioadă proastă din cauza foamei. „Nu am reușit să aduc niciun punct, ne aflăm pentru a doua oară într-o situație grea. Trimitem pe cineva acasă.

Eu în ultima perioadă mă simt fără energie, mi s-au consumat bateriile, probabil din cauza foamei, lipsa oamenilor de acasă. Am tras fiecare cât am putut, nici pe traseu parcă nu am același suflu, parcă dau 60% din ce pot ee. Cred că e numai o perioadă, va trece, o să-mi revin. Important e că am tras fiecare și asta s-a văzut,mergem înainte”, a declarat Cosmin Stanciu.

Elena: Este frustrant, mă gândesc la consiliul de diseară. Lipsa mâncării își spune cuvântul. Încerc să dau totul pe traseu, dar simt că rămân fără suflu. Oricât de mult mă antrenez, faptul că nu mâncăm, și nu ne odihnim cum trebuie își spun cuvântul. Îmi pare rău că am pierdut, sper să nu fiu taxată de echipă și de publicul de acasă.

Moroșanu: Noi trebuie să mai învățăm să și furăm de la Războinici tactică. Noi am făcut câteva greșeli și nu ne-am gândit. Trebuia să ne uităm la ei cum dau de fiecare dată. Ne-am focusat mai mult la noi, nu am nimic de reproșat echipei. Ne asumăm această înfrângere. Trebuie să învățăm ceva de fiecare dată din aceste înfrângeri.