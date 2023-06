"Nopțile sunt mai grele" Monica Odagiu are coșmaruri chiar și la aproape o lună de la accidentul mortal în care a fost implicată. Actrița nu-și poate scoate din minte momentul în care a dat peste tânărul din București

In articol:

Monica Odagiu a trecut, în urmă cu aproape o lună, printr-una dintre cele mai grele încercări din viața ei. Actrița a fost implicată într-un accident rutier grav, din care a rezultat moartea unui bărbat.

Deși autoritățile au stabilit, în urma unei anchete ample, că tânăra nu a fost vinovată, aceasta este încă marcată de tot ceea ce i s-a întâmplat.

Citește și: Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au devenit soț și soție! Cum a arătat frumoasa actriță în rochie de mireasă? Primele imagini de la eveniment

Monica Odagiu are și acum coșmaruri, la o lună după ce a accidentat mortal un bărbat în București

Accidentul în care a fost implicată și care s-a soldat cu moartea unui bărbat a lăsat urme adânci în sufletul Monicăi Odagiu. Actrița a fost foarte afectată de tot ceea ce i s-a întâmplat și nici măcar acum nu a reușit să treacă peste tragedie. În ciuda faptului că autoritățile au declarat-o nevinovată, Monica Odagiu nu-și poate scoate din minte imaginile cu teribilul incident. Ea mărturisește că și acum are coșmaruri, iar din aceasta cauză a luat decizia să facă terapie:

Citește și: Monica Odagiu a găsit puterea de a zâmbi din nou, după accidentul care i-a dat viața peste cap. Cum a fost surprinsă în plină zi, pe stradă. Imaginile au ajuns virale

"Reporter: Recent ai trecut printr-o întâmplare nefericită. Ai apelat la ajutorul unui psiholog. În prezent mai mergi la terapie? Mai simți nevoia să fie cineva care să te ajute?

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Monica Odagiu: Da. În toată această perioadă, în afară de terapeut, trebuie să mulțumesc și pe această cale tuturor oamenilor care au fost alături de mine, oameni cărora nu am cum să le mulțumesc vreodată pentru felul în care au fost acolo și care m-au sfătuit să merg la terapie, pentru că eu nu credeam neapărat în terapie, dar mi-au spus că ar cam fi cazul și am simțit și eu asta. În prezent merg în continuare, mă ține pe linia de plutire, sunt funcțională după cum puteți observa, nopțile sunt mai grele, dar sunt ok.

Reporter: În sensul că ai coșmaruri?

Monica Odagiu: Da", a declarat Monica Odagiu, pentru playtech.ro.

Tânărul accidentat mortal de Monica Odagiu [Sursa foto: Captura video/Facebook]

Citeste si: „Nu m-am ascuns niciodată cu evenimentele din viața mea.” Gabriela Cristea a răbufnit pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV a izbucnit în lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Cum poate să mintă în halul ăsta?” George Burcea nu a mai suportat și a răbufnit în urma atacurilor Andreei Bălan- radioimpuls.ro

Monica Odagiu a revenit pe scenă, după o pauză scurtă

Întâmplarea nefericită prin care a trecut a făcut-o pe Monica Odagiu să ia o pauză de actorie, imediat după accident. Nu a durat mult, însă, până a revenit pe scenă, căci colegii și oamenii care o apreciază au încurajat-o să-și ducă mai departe activitatea profesională.

Citește și: Monica Odagiu a dat vestea asta de la volan: „Doamne! M-a apucat panica”. La câteva luni de la accident, a rugat pe toată lumea să o susțină: „Am nevoie”

Acum, actrița susține că are deja plină agenda spectacolelor: "E și Monica Davidescu aici, nu știu exact pe unde, pentru că ea este sora mea în spectacolul "O noapte furtunoasă", pe care îl puteți vedea pe 5 iunie și pe 19 iunie la Teatrul Național. Și o să mai avem pe 28 iunie la Constanța cu o zi după ziua mea de naștere. Le-am zis că mi-aș dori să-mi serbez ziua pe scenă și s-a întâmplat asta. Nu s-a putut chiar pe 27, dar uitați că ne vedem la Constanța pe 28 iunie tot cu "O noapte furtunoasă". Am concert pe 27 iunie în București, și ne vedem din septembrie cu spectacolul "Te despart de nu te vezi", unde sunt alături de Paul Ipate și de Cosmin Seleși, ne vedem peste tot prin țară", a dezvăluit Monica Odagiu, pentru sursa citată.

Monica Odagiu [Sursa foto: Instagram]