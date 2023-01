Nosfe și Mădălina Crețan aveau foarte multe planuri împreună. Ce s-a schimbat în viața soției regretatului artist, la trei luni după moartea acestuia?

In articol:

Vestea morții artistului Nosfe a căzut ca un trăsnet peste showbiz-ul românesc. Vedeta s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani, după ce a susținut un concert în cadrul căruia s-a simțit rău.

Cea care l-a găsit pe artist fără suflare a fost soția acestuia, care a sunat imediat la salvare, dar din păcate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artistul a lăsat în urmă o soție și o fetiță care îi simt lipsa.

Cum s-a schimbat viața soției regretatului artist de când el nu mai este

De trei luni de zile, Mădălina Crețan trăiește cel mai negru coșmar, pe care trebuie să îl ducă până la capăt, acela de a trăi fără bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult, soțul ei, regretatul artist Nosfe. Aceasta a mărturisit că în unele momente ea împreună cu Iris, fetița celor doi, nu simt că artistul a murit, ci că este plecat, deoarece cântărețul nu petrecea prea mult timp acasă, fiind mai tot

timpul plecat.

„ Poate suna puţin ciudat, dar pentru ca el nu era acasă sau era foarte rar, avem momente în zi şi eu şi Iris în care părcă nu s-a schimbat nimic. Darius pleca după ce o lăsa pe Iris la şcoală şi se întorcea după miezul nopţii, în weekend stătea mai mult pe acasă, dacă nu existau concerte, weekend-urile erau cumva pentru noi”, a spus Mădălina Crețan pentru antenastars.ro.

Soția regretatului cântăreț a mai dezvăluit și că nu știe cum e să ai casa goală. În permanență în casa vedetei este mereu cineva, fie că este vorba de rude ale acestora sau prieteni apropiați, astfel Mădălina și fiica sa nu se simt niciodată singure.

„ Nu ştiu cum e casa, e plină momentan, aşa cum am mai spus, avem mulţi oameni care sunt langa noi si fizic și nu numai. Eu provin dintr-o familie foarte mare, mama mea mai are încă 3 surori, fiecare are copii, verişorii mei, avem nepoţei şi cumva prin rotaţie...Avem nişte vecini cu care ne înţelegem foarte bine, cu care am făcut o poartă între noi, cu care voiam să facem de fapt de mult, dar s-a concretizat puţin mai cu viteză, sunt şi mătuşa şi unchiul lui Darius care s-au mutat de la Galaţi acum 2 ani la Baloteşti, vin şi ei,cumva sinceră să fiu uneori poate aş vrea să fie puţin mai linişte, deşi ştiu că atunci când urmează linişte mă panichez şi poate n-aș mai vrea să fie linişte”, a spus aceasta.

Ce planuri de viitor aveau Nosfe și Mădălina Crețan

Înainte de a se întâmpla tragicul eveniment, cei doi soți și-au făcut foarte multe planuri de viitor. Artistul scria o carte, urma să lanseze un album aniversar și să facă un documentar, din păcate nu a mai apucat să ducă la bun sfârșit aceste lucruri.

Soția lui Nosfe a declarat că atât ea cât și artistul își doreau să meargă cu fetița lor în Italia, acesta fiind și primul zbor al micuței. Chiar dacă rapper-ul nu mai este printre noi, Mădălina Crețan vrea să bifeze pe listă această dorință.

„ Avem foarte multe planuri, simt că trebuie duse la bun sfârşit pentru Darius, după Chefi la cuţite urma să ne continuăm vlogurile cu condimentele lui Nosfe, am început să scriu o carte de reţete, în momentul de faţă e în laptop şi atât. El are 200 de piese nelansate, în 2021 a făcut 20 de ani de carieră de muzică şi în 2023 trebuia să iasă albumul aniversar. El scria o carte, trebuie să facă un documentar despre această aniversare, trebuie să iasă şi un film care se numeşte Visul.

Unul dintre lucrurile pe care noi ni le doream foarte tare să le facem spre a doua jumătate a vieţii era să călătorim foarte mult şi să mâncăm Street Food, mâncarea tradiţională de la colţul străzii din ţara respectivă. Ne-am gândit că trebuie să începem acest lucru ca şi proiect şi de după Chefi, în România, voiam să mergem să mâncăm în diferite locuri şi să facem mini-vloguleţe, episoade. Acesta era un lucru pe care l-am vorbit cu el fix în săptămâna de dinainte(...) Unul dintre lucrurile pe care ni le doream foarte tare să-l facem era să mergem cu Iris în Italia, pentru că noi nu am reuşit să o urcăm într-un avion până acum, el a fost foarte legat de Italia, tatăl lui încă locuieşte acolo, ne doream foarte tare să o ducem pe Iris acolo, ăsta e un lucru pe care vreau foarte tare să-l bifez”, a mai adăugat soția artistului.