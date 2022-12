Zi tristă pentru Mădălina Crețan. Ea și Nosfe ar fi împlinit 9 ani de relație. Ce cadou emoționant a primit soția artistului? ”Am refăcut pas cu pas”

In articol:

În data de 21 Decembrie, Mădălina Crețan și Nosfe ar fi împlinit 9 ani de relație. Dacă până acum această zi era motiv de sărbătoare, de data aceasta, soția artistului a simțit nostalgie și tristețe.

Mădălina Crețan, cadou impresionant în ziua în care ar fi împlinit 9 ani de relație cu Nosfe

Petru a-i face ziua mai bună, prietenii artistului i-au oferit acesteia un cadou emoționant.

Recent, soția artistului a povestit pe rețelele de socializare cum s-a desfășurat ziua în care ar fi trebuit să împlinească 9 ani de relație cu Nosfe.

Mădălina Crețan a fost surprinsă de foștii colegi de trupă ai rapper-ului cu o zi de filmări alături de Șatra BENZ.

21 decembrie.. aniversarea noastră de relație... 9 ani.. am primit cadou o zi de filmări cu @satrabenz … practic, am refăcut pas cu pas, privire cu privire unul din sutele de trasee ale lui @nosfezilla. Am trăit pe pielea mea toate poveștile lui spuse pe fugă... “nu filmatul exclusiv te dărâmă, ci așteptatul să te cheme la cadru, să filmezi 15 minute și după să aștepți iar o oră până la cadrul următor”; “ăștia s-au mai lungit după filmări, aș mai fi stat și eu, dar am vrut să ajung acasă la voi”; “am mâncat numai tâmpenii toată ziua”; “abia aștept să fac un duș”; “da’ clipu’ pare să fie bombă, adică s-au tras niște cadre geniale!” and so on. Am inspirat fiecare secundă ca și cum l-am avut constant în fața mea. Simt că am câștigat o zi care nu poate fi eclipsată de niciun cadou material. Mă așez în pat epuizată, dar spunând “MULȚUMESC și TE IUBESC!”.

Abia aștept să vedeți clipul la Prima Zăpadă! S-a pus o energie incredibilă în el venită de la peste 40 oameni superbi care și-au anulat planuri, care și-au cerut liber de la joburi ca să fie cu noi, pentru el, în aer liber, la -4 gr. Sunteți prea mulți pentru tag, dar vă știți, vă iubesc și vă mulțumesc din toată inima!”, a fost mesajul scris de Mădălina Crețan pe rețelele de socializare.

Mădălina Crețan și Nosfe ar fi împlinit 9 ani de relație. [Sursa foto: Instagram]

Fiica lui Nosfe și Mădălinei Crețan, prima zi de naștere fără tatăl ei

În urmă cu puțin timp, în luna Decembrie, fiica lui Nosfe și-a sărbătorit ziua de naștere. Aceasta a fost prima aniversare a fetiței fără tatăl ei. Deși suferința este mare, soția artistului a demonstrat încă o dată cât este de puternică, iar în ciuda momentele grele și dificile ale vieții, Mădălina Crețan a rămas în continuare o mamă grijulie, atentă și iubitoare.

” Nu a fost ceva superb, adică am fost ușor teleghidați cu toții, lipsa s-a simțit din toate părțile, inclusiv din partea ei. Încercăm să construim ceva... pe lângă altceva. Vorbim despre o viață de șapte ani care trebuie construită și pe care nu o pot lăsa în voia sorții”, a declarat Mădălina Crețan, pentru Spynew.ro.

