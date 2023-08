„Nu ai cum” Deea Maxer, reacție neașteptată, după ce Dinu a vorbit despre noua lui iubită! Mesajul ei a cam ridicat semne de întrebare

In articol:

Au divorțat după 18 ani de mariaj și doi copii și fiecare a luat-o pe un alt drum amoros. Vorbim de Deea și Dinu Maxer, foștii soți care acum iubesc, dar separat.

Prima care și-a refăcut viața a fost Deea Maxer, care acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Robert Drilea, iar recent se pare că a venit și rândul lui Dinu.

Deea Maxer, reacție neașteptată, după ce Dinu a vorbit despre noua lui iubită [Sursa foto: Facebook ]

Deea Maxer, mesaj cu subînțeles

Recent, în cadrul unui interviu, el a declarat că are o nouă relație, cu o femeie misterioasă, pe care vrea să o țină departe de ochii lumii. Vestea a uimit pe toată lumea, căci până nu de mult, Dinu declara că este un bărbat singur și disponibil. Iar printre cei care au reacționat la scurt timp de la declarațiile artistului a fost chiar fosta soție.

Deea Maxer, activă de obicei în mediul online, a publicat acum un mesaj prin care a ridicat multe semne de întrebare.

Artista a ales să vorbească, preluând declarațiile unui star internațional, despre alegeri, schimbări, stare de bine și oamenii din jur.

Nu se știe dacă făcea referire la fostul soț sau la situația amoroasă a acestuia, ori dacă vreo întâmplare personală a făcut-o să reacționeze în acest fel, cert este că artista a ținut să-și spună punctul de vedere imediat după ce tatăl copiilor ei a ales să iubească o altă brunetă.

”Dacă nu te simți bine, dacă nimic nu te mai mulțumește în niciun aspect al vieții tale, singurul lucru pe care îl poți schimba ești tu însuți. Nu ai cum să schimbi alte persoane. Ei trebuie să vrea să se schimbe. Ei trebuie să ajungă în acel punct”, este mesajul pe care Deea Maxer l-a distribuit în mediul online, la câteva ore după ce Dinu a recunoscut că iubește din nou.

Dinu Maxer iubește din nou

După unele încercări de a-și reface viața amoroasă, care au eșuat rapid, în urmă cu o zi, Dinu Maxer declara că nu mai este un bărbat singur.

Iubește de ceva vreme și spune că vrea să își trăiască, de această dată, dragostea departe de lumina reflectoarelor, dar aproape de bruneta care i-a făcut inima să bată mai cu putere.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.