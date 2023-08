”Nu am nimic de ascuns, îmi place așa de mult” Ramona Olaru, destăinuirea prin care a uimit pe toată lumea. Fata de la meteo a recunoscut tot, după ce s-a afișat așa

In articol:

Ramona Olaru are 34 de ani, dar pentru ea vârsta este doar un număr. O dovedesc aparițiile sale zilnice în mediul online și pe micul ecran, dar și felul jucăuș de a fi mereu.

Însă, cu suflet de copil, totuși, Ramona Olaru este o femeie în adevărul sens al cuvântului, ducând viața la care a visat mereu.

Ramona Olaru pledează pentru frumusețea naturală

Spune că este împlinită, fericită, frumoasă și doar în așteptarea prințului pe cal alb. Prinț pe care vrea să-l impresioneze cu frumusețea sa naturală, cu care defilează ori de câte ori are ocazia.

Astfel, prezentă la un eveniment, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu a lăsat pe toată lumea cu gura căscată atunci când a apărut, printre alte celebrități, fără pic de machiaj.

În fața unei asemenea remarci, fata de la meteo a mărturisit că se consideră o păpușă, că nu are complexe și că, deși apare zilnic la televizor machiată, în viață reală optează pentru un look cât mai natural.

Spune că nu folosește filtre și nici aplicații prin care să-și modifice aspectul fizic, căci nu consideră că ar avea ceva de ascuns. Tocmai de aceea și aparițiile sale la evenimente sau în online sunt majoritatea fără pic de machiaj.

Dar chiar așa, recunoaște că mai sunt guri rele care nu cred în faptul că ”Mama Natură” a înzestrat-o cu o asemenea frumusețe și încă îi aduc tot felul de replici referitoare la modul în care arată.

Replici pe care matinala a ajuns să nu le mai pună la suflet, căci se privește în oglindă și îi place ce vede.

Iar dacă există cineva care nu e de aceeași părere, ei bine, blonda le transmite un la revedere ferm.

“Vrei să îți zic că am încercat filtrul cu Barbie și sunt mai frumoasă ca filtrul? Îți jur, am încercat, diferența este foarte mare! Da, sunt! (n.r. o păpușă în realitate) Nu știu ce este FaceApp că nu am așa ceva. Nu mă duc chiar așa rău în modificări. De fapt, nu mă duc deloc în modificările pozelor. Mai pun câte un filtru pe story, dar în rest, nu! Da, sunt nemachiată și îmi place așa de mult să umblu nemachiată, mai ales vara! Nu am nimic de ascuns! Oamenii trebuie să mă placă oricum, care mă plac, care nu… Ba da, dar eu oricum apar mereu, din 10 videoclip-uri, 7 sunt fără machiaj pe TikTok și Instagram! Îmi place foarte mult! Dar mai apare câte unul și zice: “Dar să te vedem și fără machiaj, să vedem dacă mai ești așa frumoasă!”. Mai sunt alții care comentează sub și zic: “Să te uiți în urmă, frate, că are o grămadă de postări fără machiaj!”. Dar e OK!”, a spus Ramona Olaru, notează Ego.ro.