„Nu am o perioadă tocmai ușoară” Alina Sorescu, mesaj în plin proces de divorț cu Alexandru Ciucu! Ce se întâmplă cu artista

Vestea că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează a luat prin surprindere o țară întreagă. Deși s-a vehiculat mult timp că mariajul celor doi ar fi pe final, abia după luni bune de la primele zvonuri legate de separare artista și designer-ul au recunoscut că divorțează oficial.

Chiar dacă traversează o perioadă grea, Alina Sorescu susține că este și un moment bun să-și regăsească puterea în forțele sale și să arate tuturor ceea ce poate. De asemenea, în prezent, cântăreața se axează pe creșterea și educarea celor două fiice ale sale, dar și pe carieră.

„Da, pot să spun că e un moment în care mă redefinesc. Am simțit că acum e momentul în care trebuie să arăt că pot. Cred că m-am redescoperit. Am redescoperit încrederea în propriile mele forțe. Poate la un moment dat am avut alte priorități. Cele mai importante sunt fetițele și activitatea mea artistică”, a spus Alina Sorescu, pentru un post de televiziune.

Alina Sorescu a lansat o piesă cu un mesaj emoționant

Nu de mult, Alina Sorescu a lansat o piesă, intitulată ”Tot ce a fost, a fost”, iar mesajul este unul puternic și emoționant, precizând că a dorit să evidențieze faptul că o persoană trebuie să își adune forțele, indiferent de situație.

De asemenea, blondina a mai spus că vrea să rămână puternică pentru copiii ei și să treacă peste întreaga situație cu demnitate, pentru a fi un exemplu pentru fiicele sale.

„Mesajul piesei e că trebuie să îți aduni forțele. Copiii sunt cei pentru care merită să lupți. Vreau să fiu tare pentru fetițele mele. Nu am o perioadă tocmai ușoară.

Nu vreau să schimb ceva la ce a fost. Vreau să trec peste asta cu demnitate, cu eleganță. Am o familie unită. Asta mă ajută foarte mult”, a adăugat Alina Sorescu.

Alina Sorescu și fiicele sale