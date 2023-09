„Nu credeam” Cum s-a schimbat viața lui Catrinel Sandu, la 4 ani de la căsătoria cu soțul american!? Motivul pentru care fosta prezentatoare nu a mai venit în România: „Lucrurile au stat diferit”

In articol:

Catrinel Sandu este căsătorită cu americanul Steve de patru ani, însă nunta au făcut-o în urmă cu 2 ani, atunci când au venit în România. Cei doi au o relație de 7 ani și locuiesc în America, alături fiicele ei din fostul mariaj.

Deși plănuia să vină anul acesta înapoi în țară, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată și nu a mai fost posibil. Iată dezvăluirile neașteptate ale fostei prezentatoare și motivul pentru care nu a putut să-și viziteze țara natală!

Citește și: Catrinel Sandu, vacanță de vis pe un vas de croazieră! Vedeta și familia ei și-au schimbat destinația în ultima clipă: „Vara asta trebuia să venim în România”

Cum s-a schimbat viața lui Catrinel Sandu, după căsătorie?

Fosta prezentatoare și soțul său locuiesc în America, alături de cele două fiice ale ei, din fostul mariaj cu Gabriel Trifu. În prezent se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile și mărturisește cu sinceritate că nu se aștepta ca viața ei să decurgă atât de frumos.

„Sunt foarte bine. Viața mea decurge frumos și lin, și cum nici nu am visat, poate, vreodată! Suntem foarte fericiți, suntem liniștiți. Ne înțelegem minunat. Am un soț extraordinar, care este și cel mai bun prieten al meu. Exact genul de partener pe care nu credeam că o să îl întâlnesc vreodată sau că o să am eu parte de așa ceva.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Pedeapsa maximă admisă în România pentru bărbatul care a răpit şi violat două fetițe. Cât va sta după gratii Constantin Zapan- stirileprotv.ro

Pur și simplu ne completăm din toate punctele de vedere. Este sprijinul meu, dragostea mea. Și atunci când doi oameni se înțeleg bine și frumos, pot să construiască lucruri minunate împreună și să aibă o familie frumoasă.”, a mărturisit Catrinel Sandu, pentru viva.ro .

Catrinel Sandu și soțul ei, Steve! [Sursa foto: Facebook]

Citește și: ”Nu am cuvinte să spun cât sunt de fericită” Catrinel Sandu, anunțul îmbucurător făcut la început de an. Ce se întâmplă în viața fostei prezentatoare

Motivul pentru care fosta prezentatoare nu a mai vizitat România

Catrinel Sandu s-a stabilit în America în urmă cu 15 ani, însă nu a uitat de țara ei natală și a vizitat-o frecvent. De data aceasta, lucrurile s-au schimbat, căci ea nu a mai venit în România de 2 ani. Toată lumea s-a întrebat care este motivul, așa că frumoasa blondină a răspuns.

Citeste si: „Nu poți să stai cu un om dacă ajungi să nu te mai înțelegi. Mai bine să te desparți și copilul să fie educat într-un mediu mai sănătos.” Georgiana Lobonț, părere sinceră despre divorț- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

Ei bine, fosta prezentatoare recunoaște că pentru ea țara natală este acasă, însă anul acesta nu a putut să ajungă pentru că a întâmpinat probleme cu pașaportul uneia dintre fetițele sale.

„Știi că mie îmi place să vin în România, întotdeauna. Pentru mine, vacanța înseamnă acasă. Doar că lucrurile au stat un pic diferit. Anul acesta, așa cum ți-am spus, am avut probleme cu pașaportul fetei. Anul trecut, tot așa, nu știu ce s-a întâmplat de nu am mai apucat să venim. Cred că, tot așa am avut multe lucruri de făcut și timpul era foarte scurt. Și, dacă vin până în România, nu pot să vin doar pentru o săptămână-maxim două. E un drum destul de lung, trebuie să te acomodezi. Plus că, atunci când vin, vreau să mă văd cu toată lumea și vreau să stau și să savurez.”, a mai spus fosta prezentatoare, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Catrinel Sandu [Sursa foto: Facebook]