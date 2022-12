"Nu e nimic ieșit din comun" Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, din nou față în față. Când va avea loc următoarea înfățișare în cazul procesului de divorț?

In articol:

Au trecut câteva luni bune de când Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au anunțat oficial că s-au despărțit, dar divorțul nu a fost pronunțat nici până în prezent.

Avocata vedetei a dezvăluit că procesul dintre cei doi soți nu este deloc aproape de final. Iată când urmează să se întâlnească din nou în fața instanței!

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu au divorțat încă: "Nu e un proces atipic"

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu se va încheia prea curând. Avocata artistei a dezvăluit că cei doi foști parteneri urmează să se prezinte din nou în fața instanței de judecată la începutul anului viitor, pentru desfacerea căsătoriei. Aceasta mărturisește, însă, că cea mai grea parte a procesului a trecut, căci judecătorii au stabilit deja orele de vizită, când designerul de modă va putea să își vadă fetițele: "Nu e un proces atipic. Nu vă pot oferi detalii, fiindcă există o confidențialitate avocat-client, dar nu e nimic ieșit din comun. Următoarea înfățișare pe fond e prevăzută pentru luna ianuarie a anului viitor. Urmăm pașii stabiliți de instanță. Se știe deja public că instanța a decis perioada de vizitare a copiilor de către tatăl acestora. Informația e publică pe site-ul Judecătoriei Buftea.", a declarat Nicoleta Popescu, avocata Alinei Sorescu, pentru playtech.ro.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, pe vremea când formau un cuplu

Alina Sorescu, despre decizia divorțului: "Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte"

Alina Sorescu nu a oferit prea multe detalii despre despărțirea de Alexandru Ciucu, dar a dezvăluit că decizia divorțului nu a venit peste noapte. Artista a mărturisit că totul s-a întâmplat în timp, iar perioada de după separare nu a fost deloc una ușoară pentru ea. Acum, vedeta încearcă să se concentreze mai mult pe carieră și pe fetițele ei, cărora le dedică tot timpul: "Suflețelul meu este încrezător că lucrurile se vor așeza, că așa e viața și cu bune și cu rele. Nu sunt nici prima, nici ultima. Așa se întâmplă în viață, să trecem și prin momente mai puțin plăcute, dar pe care să ni le asumăm demn și să mergem mai departe cu fruntea sus pentru copii.

E o perioadă sensibilă pentru că eu am depus actele de divorț.(...) Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte, ci în timp. Divorțul nici nu s-a întâmplat încă, e o perioadă lungă.(...) Nu am de ales decât să-mi văd în continuare de treabă, de munca mea, să cresc fetițele, așa cum am făcut-o și până acum armonios.", a dezvăluit Alina Sorescu, în cadrul emisiunii "Teo Show".

Alina Sorescu