Nu e suficient doar să îți dorești, ci să alegi metoda potrivită de a-ți trimite dorințele către Univers. Cel mai bun mod de a-ți îndeplini visele: "Fricile sunt o imaginație necontrolată" | EXCLUSIV

In articol:

Speaker motivațional Cerasela Rogen a vorbit despre dorințe și cum putem să manifestăm experiențe de neuitat în viața noastră. Invitată în emisiunea WOWZodiac, prezentată de astrolog Ana-Maria Ticea, Cerasela a menționat că pentru a avea parte de tot ceea ce ne dorim în viața noastră trebuie să ne hrănim mintea cu gânduri pozitive și să încercăm să scăpăm de frici, pentru că acestea sunt de fapt

Cum să scapi de frici?

o imaginație necontrolată. Cerasela Rogen a spus că primele șapte minute după momentul în care ne-am trezit sunt foarte importante, trebuie să fim recunoscători că ne-am trezit, că existăm, că putem face lucruri frumoase. Cerasela a declarat că este important să lucrăm cu propria persoană, prin blândețe, toleranță și acceptare.

Anul acesta se presupune a fi luminos dacă ne referim la dorințe și îndeplinirea lor. Totuși, nu e un procedeu atât de simplu. De multe ori ne supărăm că nu se întâmplă totul așa cum ne dorim, dar pentru că noi suntem cei care greșim. Cerasela Rogen, specialistă în domeniu, a explicat ce trebuie să faci pentru a-ți vedea visul cu ochii.

"Am început anul 2023 cu dreptul, este o cifră magică, 7. Cred că e important cum ne programăm, pentru că mintea noastră are momente când este foarte programabilă și anume 7 minute după ce ne trezim este foarte impresionabilă. Ești într-o stare alfa, nu te-ai trezit deloc, conștientul încă doarme și atunci vorbești cumva la nivel subconștient și te programezi. De acolo poate să plece modul în care îți trimiți intențiile, în care îți programezi ziua. Poți să alegi să fii victimă sau poți să alegi să fii împuternicit. Există o barieră, care îți prelungește foarte mult timpul. Când tu îți pui o dorință și îmi pun și eu, să zicem că ar fi aceeași, s-ar putea să ți se îndeplinească în 5 ani, mie în 6 luni. De ce? Dacă un om are o minte mult mai negativă, preocupată de frica de a fi sărac, frica de a fi singur, frica de a muri, de a se îmbolnăvi. Fricile, de fapt, sunt o imaginație necontrolată de ceva ce nu s-a întâmplat. Ca să nu se întâmple lucrurile astea negative, ai un timp mai mare de manifestare, pentru că ai foarte multe dorințe negative. Bagheta care creează fricile este imaginația.", a declarat Cerasela Rogen.

Citeste si: “Eu am leșinat.” Oana Lis, mușcată de o haită de 20 de câini- kfetele.ro

Cum să îți îndeplinești dorințele?

Totul pornește de la tine. Dacă tu ești împăcat cu tine, atunci vei sta bine la capitolul dorințe împlinite. Iată cum trebuie să lucrezi mai întâi cu propria persoană, pentru ca mai apoi să lucrezi cu Universul în a-ți îndeplini dorințele.

"Relația cu tine, dă manifestarea rapidă de dorințe și de lucruri. Dacă tu ești bine cu tine, chit că vin provocări, tu nu te lupți cu ele, te duci în flow și provocările vin doar să demonstreze că ai o altă atitudine, că este examenul pentru a-ți aduce manifestările pe care ți le dorești. Când noi trimitem o intenție de a avea bani, primul lucru e să pierzi bani sau să fii păcălit. Dacă tu te războiești, ai picat examenul, nu vei primi dorința de a câștiga mai mulți bani. Cel mai important lucru este să lucrezi cu tine și să ai relația cea mai armonioasă posibilă cu tine, indiferent ce faci de-a lungul zilei, anilor. Faci tot ce poți din traumele tale și din informațiile pe care le ai. De fiecare dată iei decizia cea mai bună pe care poți tu să o iei. Atunci când îi judecăm pe ceilalți sau ne judecăm pe noi, ne ducem în frecvența în care vom întâlni doar întâmplări neplăcute și departe de a manifesta. Munca cu tine trebuie să fie cu blândețe, toleranță, acceptare că ai primit niște programe pe care nu le-ai cerut, nu le-ai vrut.", a explicat Cerasela Rogen, la WOWzodiac.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!