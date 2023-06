„Nu îi reproșez nimic lui Emil Săndoi, jucătorii sunt capricioși, se mulțumesc cu puțin!” Anghel Iordănescu, declarație neașteptată despre naționala U21!

In articol:

Naționala de tineret a României și-a încheiat parcursul în Campionatul European, după 0-3 cu Spania, 0-1 cu Ucraina și 0-0 cu Croația.

Anghel Iordănescu, despre naționala U21: „Jucătorii sunt capricioși, se mulțumesc cu puțin!”

Cum vede Anghel Iordănescu situația!

Naționala de tineret a României și-a încheiat parcursul în Campionatul European. După 0-3 cu Spania, 0-1 cu Ucraina și 0-0 cu Croația, echipa pregătită de către Emil Săndoi a ratat calificarea în sferturi, adunând un singur punct în grupa B.

La scurt timp după eliminarea din competiție, Anghel Iordănescu, fostul antrenor al primei reprezentative, a vorbit despre prestațiile jucătorilor U21, dar și despre Emil Săndoi, selecționerul U21. În opinia lui Anghel Iordănescu, vina pentru eșec nu îi aparține tehnicianului, ci jucătorilor: „sunt total nepregătiți”. Mai mult, Iordănescu a plusat pe ideea că rezultatul problematic aparține tuturor, fotbalul românesc având foarte multe minusuri, printre care investiții financiare slabe.

Citește și: Antreprenorul Ali Symposium, singurul român invitat la evenimentul anului în SUA: ”Pool party-ul lui Rick Ross”

„Eu susțin că echipele noastre trebuie să aibă centre de copii și juniori puternice. În momentul de față avem foarte multe minusuri. Fotbalul românesc are nevoie de bani, fără bani nu ai cum să faci performanță.

Citeste si: După 12 ani de absență, Ramona Gabor a revenit în România si va oferi detalii, în premieră, la “Teo Show”, în ediția de sâmbătă a emisiunii “Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Moscova trimite un avion în București, sâmbătă- stirileprotv.ro

Nu-i reproșez nimic lui Emil Săndoi. După părerea mea, selecția a fost una dintre cele mai bune, probabil unul sau doi jucători nu și-au găsit locul. Reproșez fotbalului, oamenii de fotbal, pentru că am văzut o echipă care nu are o forță de joc. Asta pleacă din educația primită de la cluburi. Jucători capricioși care se mulțumesc cu puțin. Trece luna și și-au luat salariul. Acum îl acuzăm pe Săndoi, cu siguranță că va plăti, dar problema este a noastră, a tuturor.

Se poate spune că avem jucători talentați, dar jucătorii noștri sunt total nepregătiți. Competiția noastră internă ne încântă pe noi, dar nu ne ajută. Când am evoluat în afară, am eșuat. În afară de CFR, noi nu am contat, chiar dacă e vorba de FCSB sau Craiova. Nu înțeleg un lucru, ceea ce mă deranjează cel mai mult este că apar jucători din străinătate, jucători de o valoare scăzută. Foarte mulți jucători străini, în jur de 150, care nu ajută cu nimic creșterea fotbalului nostru.

În schimb, ne certăm și facem gălăgie pentru o regulă U21, care a mai scos câțiva jucători talentați.”, a declarat Anghel Iordănescu, citează digisport.ro.

Naționala U21 [Sursa foto: Federația Română de Fotbal]

Citeste si: „Suntem în siguranță.” Cătălin Bordea a avut prima reacție în mediul online, după ce s-a vehiculat că el și Livia au divorțat- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 iulie 2023. Sărbătoare importantă în calendarul creștin-ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

Citește și: George Pușcaș se iubește cu Alexandra Stan?! Atacantul naționalei României a fost surprins în ipostaze tandre cu celebra cântăreață

Rezultatele României U21 la Campionatul European de tineret

România U21- Spania U21 0-3

România U21- Ucraina U21 0-1

România U21- Croația U21 0-0

Citește și: Joan Laporta, declarație fără perdea, după ce Leo Messi a refuzat FC Barcelona și a semnat cu Inter Miami

Clasamentul final al grupei B

1. Spania- 7p

2. Ucraina- 7p

3. Croația- 1p

4. România- 1p

Sursa: digisport.ro