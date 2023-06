Joan Laporta, declarație fără perdea, după ce Leo Messi a refuzat FC Barcelona și a semnat cu Inter Miami

In articol:

Leo Messi a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu Inter Miami, în această vară, deși prima sa opțiune era revenirea la FC Barcelona.

Joan Laporta rupe tăcerea după ce Leo Messi l-a refuzat și a semnat cu Inter Miami

Iată prima declarație a liderului catalanilor despre alegerea finală a argentinianului!

Leo Messi a spus „adio” fotbalului european și a semnat cu Inter Miami un contract pe doi ani și jumătate. Vestea a șocat întreaga lume a sportului, care se aștepta la o revenire a campionului la FC Barcelona. De altfel, aceasta era prima opțiune a lui Messi, însă fotbalistul nu a fost convins de Joan Laporta că va fi înregistrat cu succes în La Liga.

La câteva săptămâni de la anunțul că Leo Messi va juca în MLS, pentru Inter Miami, Joan Laporta, liderul catalanilor, a oferit prima declarație despre alegerea campionului mondial. Potrivit spuselor sale, deși a fost refuzat, nu îi poartă pică atacantului, dimpotrivă, îi urează tot binele din lume, afirmând chiar că „Barcelona va fi mereu casa lui”.

Citește și: George Pușcaș se iubește cu Alexandra Stan?! Atacantul naționalei României a fost surprins în ipostaze tandre cu celebra cântăreață

„Messi a vrut să se întoarcă la Barcelona. A avut o perioadă foarte dificilă în Paris. Tatăl lui mi-a spus că nu a mai vrut să aibă parte de acea presiune.

Noi, catalanii, îl respectăm. Sper să se descurce foarte bine la Inter Miami. Barcelona va fi mereu casa lui.”, a fost declarația lui Joan Laporta, citează digisport.ro.

Citeste si: După 12 ani de absență, Ramona Gabor a revenit în România si va oferi detalii, în premieră, la “Teo Show”, în ediția de sâmbătă a emisiunii “Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult- kanald.ro

Citeste si: Un cuplu a murit, după ce s-a răsturnat cu mașina în Bragadiru. Ea era la volan, dar a fost găsită pe bancheta din spate- stirileprotv.ro

Leo Messi a semnat cu Inter Miami [Sursa foto: Twitter Fabrizio Romano]

Citește și: Ștefan Târnovanu, remarcat pentru evoluțiile de la EURO U21 2023: „A crescut foarte mult, poate să fie un transfer foarte important în viitor”

De ce a refuzat Leo Messi oferta celor de la FC Barcelona?

Leo Messi și-a dorit să revină la FC Barcelona, însă i-a fost teamă că ar putea trece din nou prin ce a trecut în 2021, când a plecat de la catalani. Fotbalistul a subliniat ideea că are nevoie de liniște și vrea să se gândească mai mult la familia lui. Iată declarația campionului argentinian pentru Mundo Deportivo:

„Da, adevărul este că, evident, îmi doream foarte mult, eram foarte încântat să mă pot întoarce, dar, pe de altă parte, după ceea ce am trăit (n.r.- când a plecat de la Barcelona) și ieșirea pe care am avut-o, nu am vrut să fiu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se întâmplă și las viitorul meu în mâinile altcuiva, ca să spun așa.

Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Deși am auzit că s-a spus că La Liga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

Citeste si: „Are nevoie în primul rând să aibă încredere în ea.” Maria Ghinea i-a transmis un mesaj încurajator Danei Roba, după ce a fost supusă unor chinuri groaznice- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Zi cu dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, La Liga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut.

Citește și: Dani Alves rupe tăcerea după ce a fost arestat pentru agresiune sexuală! Ce a declarat fotbalistul brazilian în primul interviu din spatele gratiilor: „Conștiința mea este curată!”

Ei bine, mi-a fost teamă că se va întâmpla din nou același lucru... A trebuit să vin aici la Paris să stau mult timp într-un hotel cu familia, cu copiii mei mergând la școală, dar noi locuind tot la hotel... Am vrut să iau singur decizia și de aceea nu am mers la Barca. Deși mi-ar fi plăcut, nu s-a putut.

De asemenea, sunt într-un moment în care vreau să ies puțin din focus, să mă gândesc mai mult la familia mea. Am vrut să caut și altceva, și un pic de liniște sufletească.”, a spus Leo Messi.

Sursa: digisport.ro