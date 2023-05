"Nu îmi venea să cred că pot avea așa ceva lângă mine". Nikita povestește cum s-a schimbat viața ei după ce s-a mutat în Spania și a devenit mamă

In articol:

Nikita a dispărut în ultimii ani din lumina reflectoarelor și s-a mutat în Spania.

Acolo, fata de cartier care a cucerit România și-a găsit un job și a devenit mamă, iar odată cu acest eveniment viața ei s-a schimbat radical.

De mai bine de 15 ani Nikita s-a mutat în Spania. O luptătoare, vedeta mărturisește că nu s-a plâns nici măcar o secundă de faptul că era singură peste graniță și că nu a avut parte de ajutorul familiei cu copiii. Din contră, Nikita a povestit că cel mai important era ca celor mici să le fie bine, iar pentru asta este dispusă să facă orice efort.

Primul job pe care l-a avut în Spania a fost la primăria de la Malaga, acolo unde a ajutat-o să se angajeze un prieten. Invitată la "În oglindă" cu Mihai Ghiță, vedeta a povestit cum s-a schimbat viața ei după ce a devenit mamă!

Unde a lucrat Nikita prima dată când a ajuns în Spania

Fata rea din Drumul Taberei a cucerit România prin farmecul, sinceritatea și autenticitatea ei. De 16 ani însă, Nikita a plecat din România și a dispărut din lumina reflectoarelor. Primul job l-a avut în Malaga, iar un prieten a fost cel care a ajutat-o să se angajeze.

"Printr-un prieten de-al meu, am găsit un job la primărie. Într-o echipă, eu trebuia să fac prezența la toată echipa: cine e prezent, cine nu e prezent, la ce oră intră și la ce oră iese, era la Primăria din Malaga, acolo în centru", a povestit Nikita, la Kanal D2.

Vedeta a născut în Spania cel de-al doilea copil. Deși era singură în inima ei și a dus lipsa părinților cât a fost peste graniță, Nikita mărturisește că niciodată nu s-a plâns pentru că nici măcar nu a avut când, prioritatea numărul unu fiind binele copiilor ei.

"Am născut acolo un copil, dar nu mi-a fost greu. Fiind puternică nu m-am mai gândit că mi-a fost greu. M-am gândit să fie bine pentru copiii mei. Nu m-am gândit la asta sau să mă plâng. În momentul acela aveam prieteni, aveam tovarăși pe care îi sunam, vorbeam cu ei, nu eram chiar singură.

Da, în sufletul meu eram singură. Nu ai familie, nu ai mamă, tată, nu ai cu cine să lași copilul. Trebuie să ai mare grijă să nu se înece copilul sau să aibă temperatură. E mic și trebuie să grijă să doarmă bine, să nu îi cadă perna sau pătura pe cap și să nu mai respire, efectiv ca un leu care trebuie să stea cu ochii deschiși", a mai dezvăluit Nikita, la "În oglindă".

Cum s-a schimbat viața Nikitei după ce a devenit mamă

Cele două fetițe au fost o adevărată minune în viața Nikitei. Vedeta mărturisește că alături de ele și-a trăit copilăria. Le-a oferit și continuă să le ofere tot ceea ce ea nu a avut, iar în prezent s-a regăsit pe ea prin copiii săi.

"Eu îmi luam copiii și mi-i pupam și nu îmi venea să cred că eu sunt mamă și că pot avea așa ceva lângă mine. Copiii mei m-au făcut fericită și m-au schimbat foarte mult.

Mi-am dorit cu adevărat, mi-am dorit două fetițe și Dumnezeu mi le-a dat. Mi-am dorit foarte mult, extraordinar de mult să am copii. Prin copiii mei m-am regăsit pe mine și mi-am retrăit copilărie. Le ofer copiilor mei tot ce nu am avut eu, absolut tot de la iubire necondiționată, până la tot ce își doresc ei. Nu pot să îmi abandonez copiii, ei sunt viața mea", a povestit Nikita.

Nikita vrea să își aducă copiii în vacanță în România

Nikita și-ar dori ca copiii ei să ajungă în vacanță în România. Vedeta vrea să-i ducă la mormântul părinților săi, acolo unde să le povestească despre bunicii lor și ar vrea să le arate și țara noastră. În prezent, în Spania, vedeta locuiește cu iubitul său, el având la rândul lui doi copii.

"Nu sunt cu tatăl copilului, sunt cu un iubit de-al meu, copiii sunt ok. El are doi copii și el și suntem într-o mare familie. Am fost prieteni de familie, am locuit în aceeași casă și copii mei sunt acolo.

Lucrează în poliție persoana respectivă. Prietenii mei de familie, copiii mei vorbesc zilnic cu ei, vreau să îi aduc aici în România în vacanță.

O să mă duc cu ei la cimitir când vor veni aici în vacanță să aprindă și ei o lumânare la bunici. Sunt sigură că din ceruri mă privesc, dar nu au cum să îmi vorbească", a mai dezvăluit vedeta.

