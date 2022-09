Florin Salam cară banii cu ghiozdanul?! Cum a fost surprins celebrul manelist! Wowbiz.ro are imaginile care vor răsturna lumea muzicii | EXCLUSIV

In articol:

Florin Salam pare că o duce foarte bine! Recent, artistul a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro

în centrul Bucureștiului, fiind îmbrăcat lejer și mergând repede de tot către sediul unei bănci din oraș, în timp ce bolidul său de lux îl aștepta parcat pe celălalt trotuar.

Manelistul arată și se simte extrem de bine după experiența nefericită cu virusul pe care l-a luat în urmă cu câteva săptămâni. Artistul a avut câteva treburi prin oraș, iar așa a fost surprins și de paparazzi. Într-o formă de zile mari, cântărețul s-a dus să își rezolve problemele.

Florin Salam a dat fuga la bancă

Paparazzi WOWbiz.ro l-au găsit pe Florin Salam în centrul Bucureștiului, acolo unde se grăbea să ajungă la bancă, semn că artistul nu o duce deloc rău financiar.

Îmbrăcat lejer, într-un trening negru și cu un ghiozdan din piele în aceeași culoare, Florin Salam s-a grăbit să intre în bancă, acolo unde a stat vreme de câteva minute. În tot acest timp, cântărețul a fost așteptat de cineva în mașina personală, un bolid de lux de peste 100.000 de euro.

Când a terminat treaba la bancă, manelistul s-a întors cu ghiozdanul la bolidul său de lux, acolo unde a mai căutat ceva, a lăsat geanta în mașină, iar mai apoi s-a întors din nou în sucursală.

Florin Salam, momente mai puțin plăcute în urmă cu câteva săptămâni

Îndrăgitul artist a avut o serie de probleme de sănătate în urmă cu câteva săptămâni, atunci când s-a îmbolnăvit de COVID-19. Artistul a fost internat în spital, iar la acel moment vedeta a fost și în centrul unei controverse, atunci când s-a pus că ar fi decedat.

Totuși, veștile bune nu au stat mult departe de Florin Salam, iar artistul s-a făcut bine. Paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o chiar pe Roxana Dobre în București, la o biserică, acolo unde se ruga și îi mulțumea lui Dumnezeu pentru faptul că soțul ei s-a făcut bine.

Ce spune Roxana Dobre despre retragerea lui Florin Salam din muzică

Roxana Dobre a vorbit recent despre o eventuală retragere a lui Florin Salam. Vedeta a declarat că Florin Salam nu se va retrage din această meserie, din contră, o va practica în continuare și mai ales o va face cu o dorință foarte mare și pasiune și drag față de fani.

"Cred că eu aș fi cea mai fericită să se retragă. Glumesc! Soțul meu nu se va retrage niciodată și, atunci când o va face, o va face frumos, așa cum este meritul lui după atâta", a explicat Roxana Dobre, la Antena Stars.

Vedeta a vorbit la finalul lunii august și despre cum se simte în prezent cântărețul, explicând că starea de sănătate a manelistului este una bună, însă semnele COVID-19 nu au trecut încă.

"Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând. El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok", a spus Roxana Stoian.

