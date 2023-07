„Nu m-am desprins ușor” Andreea Marin și-a făcut bagajele și a plecat din țară cu fiica ei! Ce se va întâmpla de acum cu fiica fostei prezentatoare TV

In articol:

Andreea Marin se mândrește mereu cu fiica ei, Violeta, însă de data aceasta, adolescenta a surprins-o. Tânăra a fost singura româncă care a participat la un program inedit de leadership desfășurat pe teritoriul Americii. Se pare că aceasta îi calcă pe urme mamei sale.

Andreea Marin, mândră de fiica ei Violeta

În luna iulie, Violeta a participat la un program de leadership organizat de o fundație din Statele Unite. Acesta reprezintă un program inovator, întins pe parcursul a patru zile, creat special pentru a inspira și dezvolta abilitățile de leadership ale tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, pregătindu-i pentru a deveni lideri demni de admirat și capabili să schimbe vieți și comunități.

Mama Violetei nu a ratat ocazia de a-i fi aproape în această aventură, dar a lăsat-o să fie totuși independentă. Andreea Marin nu ezită niciodată să se mândrească cu performanțele fiicei ei, iar dovada stă chiar în postarea pe care a făcut-o pe Instagram. Se pare că adolescenta începe să îi calce pe urme faimoasei sale mame.

„Pentru prima dată în viață, datorită Violetei, am ajuns într-un colț de lume neașteptat, în care nu m-aș fi gândit să merg prea curând, cu siguranță. Nu știam mai nimic despre San Diego, deși ani la rând fusesem în California, la nici două ore distanță, la Los Angeles, pe vremea când eram corespondent al știrilor naționale la premiile Oscar. Și am descoperit astfel un colț de lume cu adevărat special, altfel decât America pe care o știam sau bănuiam- un loc în care m-aș întoarce mereu fără ezitare. Dar mai important decât atât, acum știu că fiica mea a crescut și, prin forțe proprii, luându-și deciziile în mâinile sale, a depășit interviurile succesive de calificare, eseul, cerințele online ale binecunoscutei Fundații Tony Robbins și a devenit singura adolescentă ce avea să plece din România anul acesta spre America, pentru a petrece o săptămână intensă de învățare, inspirațională la Global Youth Leadership Summit din San Diego, experiență care a marcat-o pozitiv, alături de tineri din zeci de țări din întreaga lume și traineri binecunoscuți la nivel mondial. Ne e teamă că nu se vor descurca fără noi, dar pentru copiii acestui secol nu mai există granițe, când unitatea de măsura care contează e capacitatea minții lor. O astfel de bursă e șansa care schimbă viziunea unui tânăr la început de drum, îi dă aripi către viitor. Aproape că n-ar fi avut nevoie de însoțitori până în campusul universității unde am lăsat-o să se descurce singură, dar cu siguranță eu am avut nevoie să-i fiu în preajmă, nu m-am desprins ușor. Să fim cu toții sănătoși, să ne vedem copiii mergând pe drumul lor, spre liniștea inimii noastre! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Andreea Marin într-o postare pe Instagram.

Reacțiile fanilor nu au încetat să apară

Chiar dacă Andreea Marin nu mai este în lumina reflectoarelor ca înainte, oamenii o urmăresc în continuare și sunt mereu atenți la viața ei. Reacțiile fanilor nu au încetat să apară nici la postarea cu performanța Violetei. Aceștia au avut numai cuvinte de laudă atât la adresa adolescentei, cât și la adresa mamei.

„Frumoasă fiică ai felicitări ei pentru realizările dar educația ta bună contează foarte mult plus inteligenta ei nativă dar educația contează foarte mult tu ai format-o si ai protejat-o felicitări si ai tot dreptul să te mândrești cu ea mai ales că ai crescut-o singură chiar dacă si încercat să îți refaci viața dar asta a fost destinul tău dar ai fost și ești o luptătoare felicitări draga mea te admir foarte mult”

„Ochii mamei spun totul felicitări pentru perseverenta și răbdarea unei mame care întâmpina in creșterea copilului, odată cu vârsta mici momente grele… felicitări copilului pentru ca nimic din cursul vieții nu i a schimbat traiectoria unui vis, devenit acum realitate! Sa fiți cu zâmbetul pe buze, si inima plutind a fericire, in fiecare minut al vieții voastre, dragilor. Succes, Violeta, fără frumoasa, la chip, si la minte.”

„Felicitări în primul rând ție, Andreea, Felicitări pentru ce ai modelat, Am citit cu lacrimi în ochi. Îmi plac oamenii deștepți, îmi plac oamenii puternici..ce aș mai putea spune..Bravo.. felicitări Violeta.”, au fost câteva dintre comentariile de la postarea Andreei Marin.