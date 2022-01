Tavi Clonda se confruntă cu probleme de sănătate! A ajuns pe mâna medicilor, după ce nici pastilele nu și-au mai făcut efectul! Ce a aflat: „Vă speriați”

In articol:

Tavi Clonda a ajuns de urgență la spital, după ce problemele de sănătate au început să-i pună bețe-n roate. Soțul Gabrielei Cristea a fost nevoit să apeleze la ajutorul medicilor, căci a suferit o accidentare serioasă la picior, care ulterior s-a agravat.

Tavi Clonda: "S-a făcut treaba urâtă"

Tavi Clonda și-a îngrijorat fanii cu ultima postare de pe rețelele de socializare. Soțul Gabrielei Cristea le-a mărturisit celor de acasă că se confruntă cu probleme delicate de sănătate și a fost nevoit să ajungă la spital. Mai exact, bărbatul a povestit că în urmă cu mai multe zile s-a accidentat la picior, însă nu a dat prea mare importanță acestui lucru.

Ulterior, starea i s-a înrăutățit, așa că a mers la specialist, pentru a face investigații amănunțite: "Credeam că am o întindere de când am fost la Piatra Neamț. Am făcut o mișcare greșită pe acolo și s-a făcut treaba urâtă și vânătă. Am venit la spital să mă vadă un specialist, un ortoped, să îmi fac o radiografie.", a povestit Tavi Clonda, pe contul lui de Instagram.

"Nu vă arăt ce am, că vă speriați!"

Tavi Clonda a recunoscut că totul s-a produs din cauza faptului că nu s-a încălzit suficient atunci când s-a apucat de antrenament.

Totuși, soțul Gabrielei Cristea a dezvăluit că problemele pe care le are nu sunt tocmai recente, căci s-a mai confruntat cu situații similare și în copilărie: "Nu vă arăt ce am, că vă speriați, și nici nu vă zic exact, oricum nu e de operat. După o vârstă apar probleme.(...) Când eram mic făceam șpagatul și de atunci am forțat mușchii înghinali, iar acum nu am făcut încălzirea necesară și am deranjat acei mușchi deja afectați din copilărie.", a mai spus Tavi Clonda, pe rețelele de socializare.

