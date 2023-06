„Nu mai am chef de nimic serios” Delia a luat o decizie radicală, la câteva luni după ce sora sa a divorțat! Artista s-a săturat de viața pe care o are acum

In articol:

Delia a fost dintotdeauna o fire controversată, care a spus lucrurilor pe nume, chiar dacă acest lucru a însemnat să fie pusă într-o lumină nefavorabilă în fața fanilor ei. Unul dintre subiectele din cauza cărora a primit mai multe critici a fost lipsa de maturitate de carea dat dovadă în mai multe aspecte ale vieții sale, așa că iată că nici acum artista nu a scapăt de

latura sa jovială, pe care uneori și-o manifestă în exces.

Citește și: ”Ce poți să îți dorești mai mult” Doina Teodoru, entuziasmată după ce a aflat că va intra în rolul de mamă. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a vorbit despre noul proiect din viața ei

Delia nu își mai dorește o viață serioasă?

În urmă cu doar câteva ore, Delia a menționat că nu își mai dorește nimic serios, nici măcar să ia parte la discuții serioase, pentru că este de părere că a epuizat tot ce se putea epuiza în materie de „lucruri de oameni mari”. Tot ceea ce își dorește artista de acum înainte este să se distreze și să facă o petrecere din fiecare zi pe care o trăiește, pentru că este de părere că nu o mai poate surprinde nimic de acum.

Citeste si: ”Ai intuit foarte bine” Cum a reușit Rebecca să se diferențieze de restul concurentelor în această seară, la Bravo, ai stil- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| „Cea mai sexy femeie-pilot din lume” și-a dat jos costumul de curse. Cum arată în bikini- stirileprotv.ro

„Sunt doar eu care nu mai am chef de lucruri serioase? Eu nu mai am chef de nimic serios, eu am chef doar de bășcălie, de bășcălie proastă. Mă refer la conținut. Nu am chef nici măcar de discuții serioase. Cum simt miros de discuție serioasă, fug, fug și am fugit. Toată viața mea este o memă și așa vreau să fie acum, că așa vreau eu. E faza aia când ai senzația că totul s-a făcut, tot ce vezi ai mai văzut și te-ai săturat și nu vrei decât deja mega facil și digerabil, cel mai parizer prășit în ulei de floarea soarelui. Vorbesc în metafore, deci nu m-am refit la mâncare neapărat, ați înțeles ce zic. Mă, Delia, nu a înțeles nimeni ce zici, nu a înțeles nimeni ce vrei, nu înțelege nimeni de ce filmezi prin perdeaua aia. Nu înțelege nimeni ce vrei, vorbești random, nu ai niciun sens, vorbești ca să te afli în treabă. n care treabă să mă aflu? Nu contează”, a mărturisit Delia în mediul online, purtând, de fapt, un dialog cu propria persoană.

Citește și: Mihai Trăistariu a spus ce ar schimba dacă ar participa iar la Eurovision: "Atunci am suferit foarte mult". Cine sunt artistele pe care le-ar lua cu el pe scenă| EXCLUSIV

Delia, din ce în ce mai îndrăzneață pe rețelele de socializare

De ceva vreme, Delia nu a mai ținut cont de gura lumii și nici de impresiile pe care le face în rândul internauților. Imaginile în costum de baie și în ținute provocatoare au devenit deja o obișnuită pentru artistă, chiar dacă acest lucru a însemnat să atragă asupra sa criticile celor din jur.

Citeste si: „Mi-am permis să o spun public.” Ce a mărturisit Dinu Maxer despre fosta lui soție, Deea, și actualul său iubit. Cum a reacționat artistul în acele momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri? Zi de post!- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Roba, mesaj important pentru toți cei care vor să îi ajute sora: „Dana nu ar fi vrut ca eu să postez acest mesaj”- radioimpuls.ro

„O frustrată... arăți fundul la toată lumea când tu ai bărbat acasă....ce da dovada? Ca nu îți respecți bărbatul si nici pe tine. Pentru niște like uri si comentarii de la toți la***ii care bălesc când vad o bucă. Bici”, „Doamna Delia... vă rog foarte mult, dar suntem la televizor!”, „nu ne place... sincer...”, „Nu prea mai merge cu muzica...”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.