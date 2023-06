”Nu ne lăfăim, nu cumpărăm nimic pe plajă” Ioana Tufaru și soțul își duc an de an fiul la mare, dar cu multe sacrificii. Uluitor cât cheltuie cei trei pentru un sejur de cinci zile

In articol:

Nu este niciun secret că familia Ioanei Tufaru nu o duce foarte bine din punct de vedere financiar și că face mari sacrificii pentru un trai decent. Dar chiar și așa, la ocazii speciale, de sărbători ori în plin sezon estival, fiica Andei Călugăreanu și soțul fac tot ce pot pentru a simți gustul unei mici vacanțe.

Așa că an de an, cu fiul lor alături, cei doi soți ajung negreșit la malul mării. Până acum au optat doar pentru vacanțele făcute în Costinești, dar vara lui 2023 vine cu o schimbare.

Ioana Tufaru știe să se gospodărească și în vacanțe

Ioana spune că luna aceasta, în iunie, va ajunge cu soțul și fiul iar la mare, așa cum le e tradiția, doar că acum au făcut o rezervare în Eforie Nord, unde speră să se simtă la fel de bine ca și în anii trecuți, în cealaltă stațiune.

”Urmează vacanța mare. Mergem la mare, unde să mergem. Păi lipsește o vară fără mare? Nu se poate. Doar că anul acesta am zis să mai schimbăm. Noi, de obicei, mergeam în Costinești. Acum am făcut o rezervare la Eforie Nord, la o pensiune foarte frumoasă. N-am fost niciodată, dar am văzut poze. Sperăm să fie fain. Mergem în iunie. Așteptăm bănuții să intre întâi”, a spus Ioana Tufaru, conform Ciao.

Și, deși nu-și permit prea multe, dar totuși merg la mare, dacă unii ar avea ceva de comentat, Ioana Tufaru și explică cum de ajunge an de an pe litoral.

Ioana Tufaru și soțul își duc an de an fiul la mare, dar cu multe sacrificii [Sursa foto: Facebook ]

Fiica regretatei Anda Călugăreanu spune că ea și familia ei aleg mereu cazări ieftine, care să le permită să-și gătească.

Astfel, în cinci zile petrecute la mare, poate, vor petrece o seară la vreo terasă, în rest se vor gospodări la locația unde se cazează.

Acolo gătesc, apoi își fac cumpărături de la supermarket și așa evită prețurile piperate de pe plajă sau de la localurile din zonă. Rar, spune ea, se răsfață cu câte o băutură pe nisipul fierbinte.

Așa se face că ea estimează că și anul acesta nu vor depăși 1500 de lei cu tot cu cazare. Speră doar că în vara care a început să-și permită să își achiziționeze o ladă frigorifică, pe care să o poată lua cu ei pe plajă și astfel să se bucure de ceea ce își aduc de acasă mai mult timp.

”Noi gătim, da. Asta și caut, cazări care au bucătărie în curte. Mai faci un ou, mai faci o supă. Aaa, dacă în cele 5 zile sau cât stăm, mergem o dată la o terasă, e cu totul altceva. Dar așa, nu. Gătim acolo. Eu am spus mereu: dacă nu ești un om cu fițe, se poate sta la mare și cu bani puțini. Cred că vom cheltui cam cât am cheltuit de fiecare dată. În jur de 1000 de lei, 1500 de lei cu cazare cu tot. Pentru că, ți-am zis, noi nu suntem genul să ne lăfăim. Pe plajă, de obicei nu ne cumpărăm nimic. Poate câte un frappe eu și Ionuț. Sucuri ne luăm de acasă. Adică le luăm de la magazin, le punem în frigider și apoi umplem sticle mici de jumătate de litri. Atât că se încălzesc foarte repede, asta e problema. Am zis că vrem să cumpărăm o ladă frigorifică. De când tot spunem că vom cumpăra, dar n-am apucat, că nah, e situația care este. Vedem, poate reușim să cumpărăm. Lui Luca îi place la mare… E înnebunit. Abia așteaptă să plecăm. Mă tot întreabă: “Mami, dar a venit vara, când plecăm la mare?”, a mai adăugat aceasta.