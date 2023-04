„Nu pot să îmi părăsesc copiii niciodată” Anamaria Prodan a spus-o clar și răspicat! Ea și Flavius Nedela, iubitul ei, nu locuiesc împreună

In articol:

Anamaria Prodan este de luni bune într-o relație cu omul de faceri Flavius Nedela, dar totul a ieșit la iveală în urmă cu doar o săptămână, atunci când au fost surprinși împreună pe un aeroport.

De ce nu se mută Anamaria Prodan sub același acoperiș cu Flavius Nedelea

Până la acel moment, impresara de fotbal a dorit să păstreze discreția despre viața amoroasă, iar dacă până acum posta doar imagini cu cadourile scumpe primite de la iubitul ei, acum nu se mai ferește să se afișeze cu el ori de câte ori are ocazia. Are numai cuvinte de laudă la adresa lui și foarte mare încredere în relația lor. Ba chiar, la un moment dat, aceasta a adus în discuție și căsătoria, dar până la acel moment pare să mai fie cale lungă.

Sunt de câteva luni împreună, se iubesc nemărginit și își fac timp să se vadă ori de câte ori pot, astfel că pasul următor firesc ar fi să se mute împreună, dar se pare că Anamaria Prodan nu are de gând să facă asta, cel puțin pentru moment.

Impresara de fotbal este cea care are în prezent grijă de copiii pe care îi are din fostele căsnicii, cele două fiice, care sunt deja mari, dar și de Bebe, fiul care a rezultat din căsnicia

cu Laurențiu Reghecampf și care este încă doar un copil. Astfel, blondina a spus clar și răspicat că prioritatea ei numărul unu sunt aceștia, iar mai apoi viața ei sentimentală.

„Eu am copiii. Noi avem responsabilități foarte mari. Eu nu po t să îmi părăsesc copiii niciodată”, a explicat Anamaria Prodan la un post de televiziune.

Cum se înțeleg copiii Anamariei Prodan cu Flavius Nedelea: „Î l respectă și au ce să învețe de la el”

Se pare că liniștea s-a reinstalat pe deplin în viața impresarei de fotbal, care trăiește una dintre cele mai frumoase etape din viața.

După ce a terminat definitiv cu divorțul, și-a găsit și sufletul pereche. Ea și Falvius Nedelea s-au cunoscut în restaurantul lui de lux și au devenit parteneri în afaceri și în viața privată. Copiii acesteia l-au acceptat imediat în familia lor, ba chiar Anamaria Prodan susține că prezența noului ei iubit în viața micuților va avea un impact benefic asupra lor.

"Copiii îl respectă și au ce să învețe de la el. Și pe partea de bussines pentru mine este unul dintre cele mai importante lucruri că pot învăța ceva pe partea aceasta.(...) Am luat lucrurile încet și cu mare grijă, având discuții despre fiecare amănunt din viața noastră, foarte serioase. Împreună am luat toate deciziile și niciodată nu am avut scandaluri sau divergențe. La noi nu există așa ceva", a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru WOWbiz.