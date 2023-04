”Mă văd mână în mână cu soțul meu” Anamaria Prodan, pregătită de căsătorie de când iubește din nou? Impresara vorbește despre relația cu afaceristul Flavius Nedelea

In articol:

Anamaria Prodan are norocul scris în frunte atunci când vine vorba de cariera sa, dar nu despre același lucru vorbim și când facem referire la viața ei personală.

Sexi impresara a trecut până la cei 50 de ani pe care îi are prin două mariaje eșuate, având două fete și un băiat, dar asta nu o împiedică să privească cu speranță spre viitor.

Anamaria Prodan visează la o a treia nuntă

Mai ales că acum are și un motiv în plus, căci în viața ei a apărut un alt bărbat care îi face inima să tresalte de bucurie.

Flavius Nedelea este omul alături de care acum impresara trăiește o frumoasă poveste de dragoste și la adresa căruia are numai cuvinte de laudă.

Discreția, bunele maniere, sinceritatea și deschiderea către viața ei l-au făcut pe Flavius să fie bărbatul ideal în ochii vedetei.

Însă chiar și așa, Anamaria Prodan nu poate garanta nimic pentru un viitor în doi. Recunoaște, însă, că i-ar plăcea să îmbătrânească alături de un om care să o iubească și alături de care să fie un model pentru copiii ei.

Pentru a ajunge în punctul acela, Anamaria Prodan este conștientă că e nevoie de o relație de lungă durată sau chiar de o căsătorie. Și, deși mulți ar crede că impresara nu ar mai fi deschisă către un jurământ în amor, ei bine, iată că lucrurile nu stau deloc așa.

Fiica Ionelei Prodan se autocaracterizează o femeie foarte romantică și spune că și acum, după două mariaje care s-au rupt, ea încă mai crede în instituția căsătoriei și-n iubirea veșnică.

Astfel că, alături de Flavius sau de vreun alt bărbat pe care i l-ar scote destinul în cale, dacă actualul iubit nu îi este predestinat pe vecie, ea ar fi dispusă să îmbrace iar rochia de mireasă.

„E u cred în instituția căsătoriei, chiar și după eșecurile avute. Chiar și după acele dezamăgiri, prin care am trecut, eu încă cred! Sunt o romantică incurabilă! Mă văd și acum în postura de a face această alegere și acum! Mă văd, sincer vă spun, mergând mână în mână cu soțul meu, pe stradă sau prin parcuri, la 80 sau la 90 de ani, câți mi-o da Dumnezeu! Am avut un model frumos în familie, pe cel al mamei. Poate lumea va întoarce capul după noi! Sau poate chiar noi doi vom face asta și vom întoarce capul, ca și cum am privi spre propria viață, si vom putea apoi spune: ”Iată, am reușit, fiind astfel un exemplu pentru copiii mei!”. Nu știu dacă actualul meu iubit, Flavius, va fi lângă mine atunci, la vârsta aceea, dar mi-ar plăcea, (…) a știut cum să-mi vorbească și cum să se comporte cu mine și cu familia mea în acea perioadă foarte grea, în care îmi era aproape imposibil să ies în public, știind că, dacă o voi face, voi da peste cineva care cu siguranță va deschide neapărat subiectul legat de fostul meu soț, de amantele sale, de situația dificilă pe care eu și copiii mei o traversam! Accept cu inima deschisă ceea ce-mi trimite Dumnezeu! Accept cu multă încredere, fiindcă eu am o credință habotnică în Dumnezeu!”, a spus Anamaria Prodan, conform Playtech.